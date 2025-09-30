Reprodução/ Receita Federal Lotes de bebidas a serem leiloados pela Receita Federal





A Receita Federal abriu, nesta terça-feira (30), o período de lances para um leilão voltado para colecionadores e apreciadores de bebidas raras.

Ao todo, são 227 lotes com vinhos, espumantes e outras bebidas alcoólicas classificadas como objetos de arte e coleção, que variam desde rótulos históricos de quase 50 anos até garrafas avaliadas em mais de R$ 105 mil.

Para participar, o interessado deve acessar o portal da Receita Federal. O período de propostas terminou nesta quarta-feira (29), às 21h.

O destaque vai para o lote 191, uma raríssima Domaine de la Romanée-Conti safra 1971, produzida na Borgonha, leste da França, com lance mínimo de R$ 105,46 mil.

O lote seguinte, de número 192, oferece outro bem do mesmo produtor, o Domaine de la Romanée-Conti 1978, e o l ance inicial é de R$ 89 mil.

Aos interessados em quantidade para consumo, o leilão também reserva oportunidades. O lote 54, por exemplo, reúne 900 garrafas do argentino DV Catena Malbec 2019, da região de Mendoza, avaliadas em R$ 55,8 mil.

Os lotes mais acessíveis, como o 111, oferecem quatro vinhos argentinos com lance inicial de R$ 169, incluindo marcas como El Enemigo Malbec 2019 e Catena Zapata.

As garrafas de bebidas leiloadas foram apreendidas por irregularidades na importação ou por falta de pagamento de impostos.

Pela legislação, a Receita é obrigada a dar destino a produtos nessas condições, e os leilões se tornam uma forma de transformá-los em receita para os cofres públicos.





Como participar?

Para participar, basta acessar o Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, pelo portal e-CAC.

Pessoas físicas devem fazer o login com CPF, enquanto as empresas devem fazer o login com o CNPJ. Para ambas opções, é necessário utilizar a conta Gov.br com selo prata ou ouro.

Os interessados que participarem como pessoa física devem ter mais de 18 anos ou serem emancipadas, com CPF ativo. Já as empresas precisam de CNPJ regular e o mesmo nível de autenticação.

Os lances são feitos por lotes fechados e, no caso de pessoas físicas, há restrição de revenda dos itens adquiridos — medida que pode ser aplicada também a empresas.

O pagamento deve ser realizado exclusivamente por Darf, o que evita transferências ou depósitos em contas de terceiros, para garantir segurança e prevenir golpes.

Para dar o lance, o interessado deve acessar o portal da Receita Federal, clicar em “Participar de leilão eletrônico” , entrar no Sistema de Leilão Eletrônico, selecionar o lote desejado, e fazer sua oferta seguindo as instruções do sistema.