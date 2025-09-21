Reprodução/ Receita Federal Receita Federal

Nesta semana, circulou nas redes sociais uma fake news afirmando que, a partir de janeiro de 2026, a Receita Federal passaria a notificar adultos que moram com os pais ou em imóveis de familiares. O boato dizia que a medida atingiria pessoas que vivem em casas de terceiros sem contrato forma l ou sem declarar pagamento de aluguel.

A informação, no entanto, é falsa. Em nota oficial, a Receita Federal desmentiu a história e reforçou que não existe qualquer previsão desse tipo de notificação.

“Têm circulado nas redes sociais fake news, aparentemente impulsionadas por políticos que fazem oposição ao governo, que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026. Isso não existe, nem faz o menor sentido” , afirmou o órgão.







A autarquia ainda alertou os contribuintes a não acreditarem em conteúdos sem fundamento.

“Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação” , destacou.