Divulgação Leilão tem 175 unidades

A Zuk, em parceria com o Itaú Unibanco, realiza nesta sexta-feira (24) um leilão de mais de 175 imóveis localizados em diferentes regiões do país, com valores a partir de R$ 20 mil e descontos que podem chegar a 78%.

Os imóveis incluem unidades residenciais, comerciais e terrenos em 21 estados brasileiros, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pará, Goiás e Distrito Federal.

Entre os imóveis de menor valo está a casa de 52 m² no Condomínio Horizontal, em Rio Largo (AL). As unidades podem chegar a R$ 800 mil, como um apartamento duplex de 545 m² no bairro Jardim Monte Kemel, em São Paulo (SP).

O destaque do leilão é uma casa no bairro Comercial Norte, em Bayeux (PB), avaliada em R$ 30 mil após um desconto de 78%.

O evento é totalmente online e oferece opções de pagamento que variam conforme o lote - ou seja, alguns exigem pagamento à vista, enquanto outros concedem abatimento no ato da compra.





Os interessados devem se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote desejado e registrar suas ofertas.