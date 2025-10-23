Divulgação Nova unidade de distribuição deve gerar mais de mil empregos diretos

O Mercado Livre, gigante do comércio eletrônico, inaugurou um novo Centro de Distribuição em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O polo se torna a segunda unidade da empresa na Bahia, com previsão de gerar cerca de 6,5 mil empregos diretos e indiretos.

O governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), participou da inauguração de terça-feira (21). Para o Executivo, o novo Centro reforça o papel do estado como um dos principais polos logísticos e de consumo do e-commerce nacional, com mais de 15 milhões de consumidores e o sexto maior PIB do país.

Foco na cadeia de distribuição

Gigante do e-commerce já conta com duas unidades de distribuição na Bahia





A unidade de distribuição de encomendas, instalada às margens da rodovia BA-093, ocupa uma área total de 171 mil metros quadrados e conta com dois galpões logísticos. O governo da Bahia prevê que a operação gere cerca de 6,5 mil empregos, sendo mil diretos e 5,5 mil indiretos, fortalecendo a cadeia de distribuição e impulsionando o mercado de trabalho local.

Durante a cerimônia, o governador destacou o impacto econômico e social do investimento no estado: "É uma alegria ver impostos sendo pagos, empregos com carteira assinada sendo gerados e a Bahia crescendo com responsabilidade” .

O diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, explicou que a escolha de Simões Filho foi estratégica por sua localização e infraestrutura, que facilitam o acesso a outras regiões.

“A Bahia é um estado extremamente importante para a gente, para atender todo o país, mas principalmente o Nordeste. Essa operação daqui se soma à de Lauro de Freitas para poder atender e levar os produtos tanto dos vendedores da plataforma que estão aqui na Bahia, como também trazer os produtos que vêm de outros estados para distribuir para a população daqui” , afirmou.





Crescimento do e-commerce

De acordo com dados da Neotrust, espécie de censo do comércio eletrônico brasileiro, a Bahia está entre os cinco estados com maior volume de pedidos online em 2024. Entre 2021 e 2023, o setor cresceu mais de 18% no estado, impulsionado pela digitalização e pela expansão da infraestrutura logística.

Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Itabuna lideram o ranking de compras virtuais, reforçando o potencial de consumo e o avanço do comércio eletrônico baiano.