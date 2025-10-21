Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil A iniciativa ocorrerá das 9h às 14h, no Espaço Jundiaí Empreendedora

A Motiva Infraestrutura de Mobilidade, antiga CCR, realiza nesta quinta-feira (23) o Dia D da Inclusão Social e Profissional para PcD (Pessoas com Deficiência) e Reabilitados do INSS, em Jundiaí, interior de São Paulo.

O evento faz parte de uma série de ações de empregabilidade promovidas pela empresa e pela prefeitura, por meio do programa Jundiaí Empreendedora.

A iniciativa ocorrerá das 9h às 14h, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping Jundiaí.

Durante o evento, candidatos poderão participar de processos seletivos presenciais para vagas em diferentes áreas, incluindo funções administrativas, de suporte, tecnologia e operações.

As oportunidades são voltadas ao escritório-sede da Motiva, no bairro do Retiro.

De acordo com a empresa, as vagas são destinadas a profissionais com deficiência e reabilitados do INSS que apresentem laudo médico comprobatório.

Não há exigência de experiência prévia em todas as posições. Os contratados terão benefícios como vale-refeição, assistência médica, odontológica e vale-transporte.

Dia D

O Dia D ocorre em um momento de expansão das ações de inclusão na cidade. Jundiaí mantém mais de 40 vagas exclusivas para PcD cadastradas no Portal Jundiaí Empreendedora, além de postos abertos por empresas parceiras como DHL e Franplast.

A prefeitura também promove, no mesmo dia, o programa Emprego da Gente nos Bairros, na UBS Rio Acima, que reúne oportunidades para diferentes perfis profissionais.

Nos últimos meses, a Motiva abriu 33 vagas em Jundiaí, sendo 15 exclusivas para PcD, em setores de engenharia e operação.

Essas vagas permanecem disponíveis no portal municipal até a próxima semana.





Parceria

O evento desta quinta é resultado de uma parceria entre a Motiva e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

A ação está alinhada às políticas públicas de inclusão mantidas pelo município, que realiza encontros anuais com empresas para incentivar contratações de PcD, em cooperação com o Ministério do Trabalho e o Cerest.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Portal Jundiaí Empreendedora ou presencialmente durante o evento. É necessário apresentar currículo, RG, CPF e laudo médico.