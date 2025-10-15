Thiago Leon/Santuário Nacional Apesar da estabilidade, os lojistas não tiveram prejuízo

O comércio de Aparecida, interior de São Paulo, não registrou crescimento nas vendas durante o feriado de 12 de outubro, data marcada pela celebração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

A expectativa da Associação Comercial da cidade era de um aumento de 25% no volume de vendas, mas o resultado ficou igual ao do ano passado, segundo informou o presidente da entidade, Ângelo Reginaldo, em entrevista exclusiva ao Portal iG.

Apesar da estabilidade, os lojistas não tiveram prejuízo. As vendas se mantiveram dentro da média observada em 2024, segundo Reginaldo. Ele destacou que o fluxo de visitantes foi intenso, mas nem todos contribuíram para o comércio local.

O número de caminhoneiros que passaram por Aparecida bateu recorde neste feriado, mas esse público costuma permanecer pouco tempo na cidade, o que reduz o impacto sobre as vendas.

A movimentação de turistas ainda deve crescer nas próximas semanas. De acordo com a Associação Comercial, o período mais favorável ao comércio começa em julho, mas o maior volume de consumo se concentra nos meses de novembro e dezembro.

A estimativa é de que, até o fim do ano, cerca de 150 mil pessoas circulem por Aparecida a cada fim de semana.

“Muitos turistas costumam deixar para visitar o Santuário depois do dia 12 de outubro. São os visitantes mais experientes” , afirmou Reginaldo.

Segundo ele, o comportamento do público influencia diretamente o comércio de rua.

“O turista vem para o Santuário. O Santuário é uma cidade desenvolvida dentro de uma cidade subdesenvolvida. Lá tem tudo. Então as pessoas ficam boa parte lá. Nosso diferencial é que eles precisam ficar em hotéis, aí passam pelo comércio. Mas costumam gastar mais no Santuário” , explicou.





Dados da Associação Comercial de Aparecida

Os dados da Associação Comercial consideram apenas o desempenho das lojas e não incluem os setores de hospedagem e alimentação, que têm comportamento distinto e costumam ter melhor desempenho em feriados prolongados.

A entidade segue acompanhando o movimento no segundo semestre, período que concentra as principais datas para o comércio local.