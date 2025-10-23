Reprodução/ Receita Federal Sede da Receita Federal

A Receita Federal de São Paulo abriu, nesta quinta-feira (23), o período para envio de propostas do leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O certame, que será realizado na próxima terça-feira (28), inclui um iPhone 11 com lance inicial de R$ 300, joias e até uma esmeralda.

Ao todo, estão disponíveis 374 lotes, com valores mínimos entre R$ 50 e R$ 750 mil. O prazo para participação termina na segunda-feira (27).

Entre os itens ofertados estão smartphones, notebooks, peças de veículos e utensílios domésticos. O lote mais caro, de número 203, contém a esmeralda avaliada em R$ 750 mil, enquanto o mais barato, o lote 10, oferece uma tiara com lance inicial de R$ 50.

Os celulares estão entre os produtos mais disputados. Além do iPhone 11 por R$ 300, o lote 4 traz um iPhone 13 Pro com valor inicial de R$ 900.

Como participar?

Para participar, pessoas físicas e jurídicas devem ter conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. As ofertas devem ser feitas pelo site da Receita Federal, no Portal e-CAC, por meio do serviço "Sistema de Leilão Eletrônico" e o Edital nº 0800100/000007/2025.





Os interessados precisam declarar ciência e concordância com os termos do edital e podem enviar apenas uma proposta por lote. É possível alterar ou excluir a proposta até o fim do período de inscrição.