Reprodução LinkedIn Nelson Tanure

O empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas com dificuldades financeiras e suas parcerias em negócios polêmicos, é investigado na segunda fase de uma operação que apurar um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master.

O celular do empresário foi apreendido nesta quarta-feira (14), quando ele se preparava para embarcar em um voo para Curitiba. Após entregar o celular e documentos sem resistência, Nelson foi liberado.

Crescimento baseado em dívidas de outras pessoas

Tanure nasceu em Salvador e se formou em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Sua reputação foi construída com a aquisição de empresas falidas ou endividadas, que ele tenta recuperar por meio de reestruturação financeira e novos investimentos.

Tanure teve participações em empresas como Oi, Gafisa, Light, Alliance Saúde, PRIO e outras nos setores de petróleo e infraestrutura.

Sempre envolvido em polêmicas

Apesar do perfil de investidor discreto, Tanure aparece com frequência em noticiários econômicos por envolvimento em disputas societárias, processos de recuperação judicial e debates sobre governança corporativa. Seus resultados, com uso intenso de empréstimos e reestruturações inacreditáveis, provocam controvérsias.

No ano passado, entrou na mira da Polícia Federal em uma investigação instaurada a pedido do Ministério Público Federal, que buscava apurar se ele exercia, de fato, o controle do Banco Master, apesar de não figurar oficialmente como proprietário.

De acordo com os investigadores, o empresário teria recorrido a um conjunto de empresas, fundos e estruturas financeiras para influenciar a instituição sem aval do Banco Central. Na ocasião, Tanure negou manter participação societária ou qualquer poder de comando sobre o banco.

Como Tanure adquiriu patrimônio?

A principal fonte da fortuna de Nelson Tanure está na aquisição de empresas em dificuldades e na transformação delas em ativos valiosos.

Na década de 1980, fez seu primeiro grande negócio com a Sequip, uma empresa de engenharia voltada para a indústria de petróleo. Na sequência, investiu no setor naval, ao adquirir o estaleiro Verolme, de Angra dos Reis, no interior do Rio de Janeiro, e que estava em concordata.

Em 2000, o empresário ampliou sua atuação para o setor de comunicação, comprando o Jornal do Brasil e arrendando a Gazeta Mercantil.

Uma das suas maiores operações de sucesso foi na área de telecomunicações, com a aquisição da Intelig por R$ 10 milhões e a posterior revenda para a TIM por cerca de R$ 650 milhões.

Em 2016, entrou para a Oi, em um dos maiores processos de recuperação judicial do país. A empresa enfrentava R$ 64,5 bilhões em dívidas

Investimentos diversos

Tanure possui um portfólio diversificado que inclui setores da economia como:

- Energia: Light e participações no setor elétrico;

- Construção Civil: Gafisa;

- Petróleo e gás: PetroRio e investimentos na exploração de recursos naturais;

- Telecomunicações: participação na Oi e na Tim Brasil;

- Saúde: Alliance Saúde e laboratórios diagnósticos.



