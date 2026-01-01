Reprodução/ Caixa Econômica Federal Mega da Virada

A Mega da Virada 2025 já tem seus ganhadores confirmados. O sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira (01), após atraso na noite de réveillon, definiu seis apostas vencedoras, que vão dividir um prêmio histórico de mais de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago pelas loterias no Brasil.

Números sorteados na Mega da Virada

Cada bilhete premiado garantiu cerca de R$ 181,9 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras foram registradas em João Pessoa, Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul, e Franco da Rocha, no estado de São Paulo. Outras três apostas foram feitas pela internet, por meio dos canais oficiais da Caixa.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Além do prêmio principal, a Mega da Virada também contemplou milhares de apostadores em todo o país. Mais de 2,2 mil apostas acertaram a quina, com prêmio individual de aproximadamente R$ 11,9 mil. Já a quadra teve mais de 300 mil ganhadores, que vão receber cerca de R$ 216 cada.



Os vencedores têm prazo de até 90 dias para realizar o saque. Valores acima de R$ 2 mil devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete premiado e documento de identificação.