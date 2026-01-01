A Mega da Virada 2025 já tem seus ganhadores confirmados. O sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira (01), após atraso na noite de réveillon, definiu seis apostas vencedoras, que vão dividir um prêmio histórico de mais de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago pelas loterias no Brasil.Cada bilhete premiado garantiu cerca de R$ 181,9 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras foram registradas em João Pessoa, Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul, e Franco da Rocha, no estado de São Paulo. Outras três apostas foram feitas pela internet, por meio dos canais oficiais da Caixa.
Números sorteados na Mega da Virada
As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.Além do prêmio principal, a Mega da Virada também contemplou milhares de apostadores em todo o país. Mais de 2,2 mil apostas acertaram a quina, com prêmio individual de aproximadamente R$ 11,9 mil. Já a quadra teve mais de 300 mil ganhadores, que vão receber cerca de R$ 216 cada.
Os vencedores têm prazo de até 90 dias para realizar o saque. Valores acima de R$ 2 mil devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete premiado e documento de identificação.