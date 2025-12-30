Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Mega da Virada: prêmio deste ano está estimado em R$ 1 bilhão

O prêmio estimado em R$ 1 bilhão da Mega da Virada de 2025 levanta questionamentos objetivos entre os apostadores, especialmente sobre o valor que é efetivamente pago ao ganhador. Apesar do montante divulgado, o total recebido não corresponde integralmente à quantia anunciada, em razão da incidência de tributos.

De acordo com as regras das loterias federais, o prêmio sofre desconto do Imposto de Renda ainda na fonte, antes do pagamento ao vencedor. A alíquota aplicada é de 30% sobre o valor bruto. Assim, não há necessidade de recolhimento posterior nem de pagamento adicional do imposto pelo ganhador.

No caso de um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o cálculo é direto: R$ 300 milhões são retidos a título de Imposto de Renda, e o valor líquido a ser pago chega a R$ 700 milhões, caso haja apenas um vencedor. Se o prêmio for dividido entre mais apostas, o desconto é aplicado proporcionalmente sobre a cota de cada ganhador.

A possibilidade de um único apostador acertar sozinho as seis dezenas é considerada baixa. Cálculos estatísticos indicam que a chance de haver apenas um ganhador exclusivo do prêmio principal gira em torno de 0,1%, o que aumenta a probabilidade de divisão do valor entre mais de uma aposta.

Além do valor líquido, os ganhadores também devem observar o prazo para o saque. Conforme as regras da Caixa Econômica Federal, qualquer prêmio de loteria deve ser resgatado em até 90 dias após a data do sorteio. No caso da Mega da Virada, realizada em 31 de dezembro, o prazo se estende até 31 de março de 2026.





Valores superiores a R$ 10 mil não são pagos de forma imediata. Após a apresentação da documentação em uma agência da Caixa, o banco tem até dois dias úteis para liberar o dinheiro. Caso o prêmio não seja retirado dentro do prazo legal, o valor prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O sorteio da Mega da Virada ocorre nesta quarta-feira (31) e encerra o calendário anual das loterias da Caixa, com o maior prêmio já oferecido pela modalidade.