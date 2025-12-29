Reprodução/Instituto de Defesa ao Consumidor Terminal de ônibus da capital paulista

A tarifa de ônibus municipais na cidade de São Paulo será reajustada a partir do dia 6 de janeiro, passando a custar R$ 5,30; 30 centavos acima dos atuais R$ 5, ou seja, um reajuste de 6%.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29), pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), após reunião de secretários do governo na sede da prefeitura da capital paulista.



Segundo a administração municipal, a correção atual representa menos da metade da inflação acumulada nos últimos cinco anos e ficará abaixo do IPC-Fipe Transporte dos últimos 12 meses, que registrou 6,5%.



No entanto, os 6% estão acima da inflação do ano prevista pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O instituto previu alta de 0,25% na inflação em dezembro, fechando o ano em 4,41% – 1,6 ponto percentual maior do que o reajuste aplicado na tarifa de ônibus na capital.



O último reajuste ocorreu no fim do ano passado, quando o valor da tarifa passou de R$ 4,40 para R$ 5; uma alta de 13,6%.

No início deste mês, no dia 9, o paulistano enfrentou a última greve dos motoristas ônibus, por atraso no pagamento do 13º salário, segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário. O problema foi resolvido horas depois.



Apreciação na Câmara



O novo valor da tarifa será encaminhado à Câmara Municipal para aprovação. Além disso, a composição dos custos será detalhada ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) em uma reunião extraordinária.



Durante o encontro, a SPTrans, empresa responsável pelo planejamento, gestão e fiscalização do sistema de transporte público por ônibus na cidade, deve apresentar a evolução das despesas do sistema desde a última alteração tarifária.



A prefeitura argumenta que a atualização é necessária para equilibrar o sistema e ressalta que o investimento em transporte permanece como prioridade para garantir a mobilidade na maior cidade da América Latina.



Regras para créditos e recargas

O passageiro que realizar recargas até as 23h59 do dia 5 de janeiro ainda pagará o valor atual de R$ 5. Esses créditos terão validade de 180 dias.

Após esse prazo, as viagens passarão a ser debitadas pelo novo valor de R$ 5,30.



A SPTrans reforça que os limites de recarga permanecem inalterados, seguindo a legislação vigente: até 200 tarifas para o Vale-Transporte e 100 tarifas para o Bilhete Único Comum.



A orientação é que os usuários se planejem para aproveitar o valor antigo antes da virada da tarifa na primeira semana de janeiro.



Preço do metrô



Para quem utiliza o transporte publico da capital paulista, há ainda a expectativa de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anuncie, até o final do ano, um novo valor para a passagem de metrô e trens no estado.







Em coletiva de imprensa em 18 de dezembro, ele disse que o eventual reajuste ainda será discutido e adiantou que, caso ocorra, o estado teria de pagar cerca de R$ 5 bilhões de subsídio para manter o equilíbrio do sistema.



Embora operem modais diferentes, o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo costumam definir juntos os reajustes no transporte sob trilhos e nos ônibus, respectivamente, já que a alteração também mexe no preço da integração das passagens entre um e outro.



