O Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, divulgou nota, nesta segunda-feira (29), em Brasília (DF), para desmentir fake news que circulam nas redes sociais, afirmando que transações financeiras acima de R$ 5 mil seriam taxadas a partir de 1 de janeiro de 2026.

“Com o objetivo de enganar as pessoas, voltaram a circular nas redes sociais mentiras de que transações financeiras a partir de R$ 5 mil seriam taxadas”, disse a Receita Federal, através da nota.

Ainda segundo a nota, a Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras.

“Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição atual”, destacou.

E acrescentou que não é verdade que haverá tributação de 27,5% sobre transações. “É completamente falso. Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração”, completou a Receita.





O comunicado destaca que não existe tributação por movimentação financeira.

“A Receita Federal esclarece que disseminar mentiras, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos", critica.

Por fim, menciona a lei sancionada no fim de novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais.

"A única verdade que mensagens falsas não querem contar é que: a partir de janeiro quem ganha até R$ 5 mil estará completamente isento do imposto de renda e quem ganha até R$ 7.350 terá desconto. Isso é o que os autores dessas mensagens falsas não querem que a população saiba. Não caia em fake news!”, reforça o comunicado do órgão.