Quem pretende concorrer ao prêmio da Mega da Virada 2025 precisa ficar atento ao prazo. As apostas para o concurso especial de fim de ano podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira (31), no horário de Brasília, segundo a Caixa Econômica Federal.

O horário-limite vale para todas as modalidades de aposta, incluindo as realizadas presencialmente em casas lotéricas, além dos canais digitais, como o site oficial das Loterias Caixa, o aplicativo Loterias Caixa e o internet banking da Caixa, disponível para correntistas.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Mega da Virada: prêmio deste ano está estimado em R$ 1 bilhão





No caso das apostas presenciais, a Caixa alerta que o funcionamento das lotéricas pode variar no dia 31. Algumas unidades podem encerrar o atendimento antes das 20h, de acordo com decisões locais ou horários especiais de fim de ano. Por isso, a recomendação é não deixar para apostar na última hora.

Já nos canais digitais, as apostas seguem disponíveis até o limite oficial, mas também podem enfrentar instabilidade ou lentidão devido ao grande volume de acessos registrado tradicionalmente nas horas finais antes do encerramento.





Após as 20h, o sistema de apostas é automaticamente fechado e não há possibilidade de registrar novos jogos para o concurso da Mega da Virada. O sorteio está marcado para as 22h, também no horário de Brasília, e será realizado com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena e tem como principal diferencial o fato de não acumular. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os apostadores que fizerem cinco acertos, e assim sucessivamente.