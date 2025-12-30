Reprodução/freepik Processo seletivo prevê provas em fevereiro de 2026 e contratação pelo regime CLT

A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) abriu inscrições para um novo concurso público que oferece 930 vagas em cargos de nível superior, com salários iniciais de até R$ 11.680,78 e jornada de 40 horas semanais. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial da União, os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além da formação de cadastro de reserva para a carreira de Especialista em Gestão de Telecomunicações

As inscrições seguem abertas até as 18h da sexta-feira (02), no horário de Brasília, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 130, e o edital prevê a possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios definidos na legislação federal vigente

Vagas, salários e etapas do concurso da Telebras



O concurso da Telebras contempla 15 cargos de nível superior, com oportunidades em áreas como Direito, Tecnologia da Informação, Engenharia de Redes, Engenharia de Telecomunicações e outras especialidades técnicas e administrativas.

O processo seletivo será composto por provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de uma avaliação de títulos, que terá caráter exclusivamente classificatório. As provas estão previstas para o domingo (08), em fevereiro de 2026, e serão aplicadas em Brasília, capital federal, para todos os cargos, além do Rio de Janeiro, capital fluminense, para funções específicas das áreas de Tecnologia da Informação e Engenharia

De acordo com o edital, o concurso público da Telebras terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da empresa estatal. Todas as informações oficiais, comunicados e resultados referentes ao certame serão divulgados no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe