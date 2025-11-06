Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Prédio da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal lança nesta sexta-feira (7) o edital do concurso público para cargos de nível superior da carreira profissional. Ao todo, serão ofertadas 184 vagas distribuídas em seis cargos, com salários de até R$ 14.915,00.

São cargos para arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e médico do trabalho.



A banca organizadora será da Fundação Cesgranrio e as provas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026.



Além da remuneração, os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.



Provas



O concurso será composto por prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva e avaliação de títulos, o que significa que candidatos com especializações ou experiência poderão somar pontos adicionais.



Ainda de acordo com o edital, a Caixa vai aplicar políticas de inclusão: 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.







As inscrições serão feitas pelo site da Fundação Cesgranrio e permanecerão abertas até o dia 8 de dezembro.



A divulgação do resultado final está marcada para dia 26 de maio de 2026.

Mais informações estarão disponíveis na página “Trabalhe na Caixa”.