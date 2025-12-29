Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

Os brasileiros terão cinco oportunidades de ganhar um prêmio nesta segunda-feira (29), com mais uma rodada de sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), e os concursos serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Os bilhetes em disputa são da Dupla Sena, Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania, que traz o maior prêmio da noite.

A Lotomania é o grande destaque do dia. O concurso pode pagar R$ 7,8 milhões para quem acertar os 20 números sorteados.

A modalidade é conhecida por oferecer premiação mesmo para quem não acerta nenhum número, além de contemplar diversas faixas de acerto.



Prêmios e como jogar

Dupla Sena – Prêmio de R$ 4,5 milhões

O jogador marca 6 números entre 50 disponíveis. São realizados dois sorteios no mesmo concurso, com chance de ganhar em cada um deles.

Concurso: 2905

Prêmio estimado: R$ 4.586.962,22 e R$ 107.328,28

1º sorteio: 40 – 03 – 04 – 38 – 09 – 18



Premiação - 1º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 14 apostas ganhadoras R$ 6.969,37

4 acertos - 863 apostas ganhadoras R$ 129,21

3 acertos - 17.375 apostas ganhadoras R$ 3,20





2º sorteio: 10 – 02 – 23 – 45 – 47 – 26

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 19 apostas ganhadoras R$ 4.621,80

4 acertos - 991 apostas ganhadoras R$ 112,52

3 acertos - 18.548 apostas ganhadoras R$ 3,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso em 31/12/2025: R$ 5.000.000,00

Lotofácil – prêmio de R$ 1,8 milhão



O apostador escolhe 15 números entre 25. Ganha quem acertar de 11 a 15 números.



Concurso: 3574

Prêmio estimado: R$ 1.800.00,00

Dezenas sorteadas: 15 – 21 – 03 – 25 – 06 – 05 – 13 – 04 – 20 – 17 – 08 – 12 – 18 – 01 – 16

Premiação

15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 569.570,73

14 acertos - 266 apostas ganhadoras, R$ 1.924,15

13 acertos - 8212 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 97309 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 504315 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso em 30/12/2025: R$ 6.000.000,00

Quina – prêmio de R$ 600 mil

São 5 números marcados entre 80. Há premiação para quem acertar de 2 a 5 números.

Concurso: 6914

Prêmio estimado: R$ 715.379,50

Dezenas sorteadas : 48 – 66 – 49 – 25 – 41

Premiação

5 acertos - Não houve ganhadores

4 acertos - 25 apostas ganhadoras, R$ 12.263,65

3 acertos - 1.982 apostas ganhadoras, R$ 147,32

2 acertos - 51.530 apostas ganhadoras, R$ 5,66

Estimativa de prêmio do próximo concurso em 30/12/2025: R$ 7.000.000,00

Super Sete – prêmio de R$ 200 mil (acumulado)

O jogador escolhe um número em cada uma das 7 colunas (0 a 9). Vence quem acertar de 3 a 7 colunas.



Concurso: 791

Prêmio estimado: R$ 200.000,00

Coluna 1: 2

2 Coluna 2: 5

5 Coluna 3: 9

9 Coluna 4 : 2

: 2 Coluna 5: 3

3 Coluna 6: 7

7 Coluna 7: 1

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 5.182,89

5 acertos - 20 apostas ganhadoras, R$ 1.480,82

4 acertos - 452 apostas ganhadoras, R$ 65,52

3 acertos - 4.043 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso em 31/12/2025: R$ 250.000,00

Lotomania – prêmio de R$ 7,8 milhões (acumulado)

O apostador marca 50 números entre 100. Há premiação para quem acertar 20, 19, 18, 17 e 16 números e também para zero acertos.



Concurso: 2868

Prêmio estimado: R$ 7.800.000

Dezenas sorteadas: 85 – 96 – 28 – 92 – 18 – 88 – 63 – 94 – 41 – 26 – 03 – 73 – 62 – 81 – 68 – 25 – 48 – 24 – 31 – 19



Premiação

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 66.348,58

18 acertos - 84 apostas ganhadoras, R$ 2.468,32

17 acertos - 732 apostas ganhadoras, R$ 283,25

16 acertos - 4565 apostas ganhadoras, R$ 45,41

15 acertos - 19251 apostas ganhadoras, R$ 10,77

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 165.871,47

Estimativa de prêmio do próximo concurso em 31/12/2025: R$ 9.000.000,00