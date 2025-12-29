A Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena que ocorre na noite de 31 de dezembro, sorteará um prêmio histórico neste ano, estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história da loteria brasileira.
Este valor é quase 60% acima do prêmio da Mega da Virada de 2024, de R$ 635 milhões; o maior pago até então.
Leia mais: Mega da Virada 2025 atinge valor de R$ 1 bilhão
No ano passado, 8 apostas dividiram a bolada e levaram quase R$ 79,5 milhões cada uma.
Foi o maior valor pago na Mega especial, mas não foi o maior valor por aposta. Isso ocorreu em 2021, quando a Caixa Econômica Federal sorteou R$ 378,1 milhões e registrou apenas dois ganhadores, que levaram R$ 189.050.000 cada um (veja a relação completa de valores e apostas vencedoras abaixo).
Prêmio turbinado
Ao longo dos anos, o prêmio do concurso especial vem aumentando consideravelmente.
E o valor de 2025 foi turbinado em decorrência de algumas mudanças promovidas pela Caixa neste ano.
A primeira foi o aumento da porcentagem do valor destinado à arrecadação acumulada da modalidade Mega-Sena de 5% para 10% nos concursos regulares. A outra foi o aumento do valor da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que acertam 6 dezenas, que passou para 90%.
Não acumula
E, ao contrário dos sorteios regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula para o próximo concurso; o prêmio principal é obrigatoriamente pago aos vencedores.
Ou seja, caso não tenha ganhador com seis dezenas, o prêmio principal é dividido para quem acertar a q uina e, assim, sucessivamente.
Chances
A chance de acertar na Mega da Virada é a mesma dos outros concursos da Mega-Sena, segundo a Caixa.
Dessa forma, um bilhete de seis dezenas tem chance de acerto de 1 em 50 milhões na sena e de 1 em 154 mil na quina. Já para quem faz um jogo com 20 números, que custa R$ 232 mil, a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292.
Como jogar na Mega da Virada
A aposta mínima da Mega custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet, até as 20h da quarta-feira (31).
Basta escolher seis números de 1 a 60. O prêmio vai para o apostador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.
Pela internet, qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar. O valor máximo aceito é de R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.
O apostador pode escolher a quantidade de números ou deixar que o sistema selecione aleatoriamente. Também é possível utilizar sites que geram números aleatórios para aposta.
Confira os dez maiores prêmios da Mega da Virada e os rateios:
2024
Concurso: 2810
Valor: R$ 635,40 milhões
Ganhadores: 8
Cada um levou R$ 79.435.000
2023
Concurso: 2670
Valor: R$ 588,89 milhões
Ganhadores: 5
Cada um levou R$ 117.780.000
2022
Concurso: 2550
Valor: R$ 541,9 milhões
Ganhadores: 5
Cada um levou R$ 108.380.000
2021
Concurso: 2440
Valor: R$ 378,1 milhões
Nº de ganhadores: 2
Cada um levou R$ 189.050.000
2020
Concurso: 2330
Valor: R$ 325,2 milhões
Ganhadores: 2
Cada um levou R$ 162.600.000
2019
Concurso: 2220
Valor: R$ 304,2 milhões
Ganhadores: 4
Cada um levou R$ 76.053.459,66
2018
Concurso: 2110
Valor: R$ 302,5 milhões
Ganhadores: 52
Cada um levou R$ 5.818.007,36
2017
Concurso: 2000
Valor: R$ 306,7 milhões
Ganhadores: 17
Cada um levou R$ 18.042.279,04
2016
Concurso: 1890
Valor: R$ 220,9 milhões
Ganhadores: 6
Cada um levou R$ 36.666.000
2015
Concurso: 1775
Valor: R$ 246,5 milhões
Ganhadores: 6
Cada um levou R$ 41.088.919,05