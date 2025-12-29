Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Mega da Virada: prêmio deste ano está estimado em R$ 1 bilhão

A Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena que ocorre na noite de 31 de dezembro, sorteará um prêmio histórico neste ano, estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história da loteria brasileira.

Este valor é quase 60% acima do prêmio da Mega da Virada de 2024, de R$ 635 milhões; o maior pago até então.

No ano passado, 8 apostas dividiram a bolada e levaram quase R$ 79,5 milhões cada uma.



Foi o maior valor pago na Mega especial, mas não foi o maior valor por aposta. Isso ocorreu em 2021, quando a Caixa Econômica Federal sorteou R$ 378,1 milhões e registrou apenas dois ganhadores, que levaram R$ 189.050.000 cada um (veja a relação completa de valores e apostas vencedoras abaixo).



Prêmio turbinado

Ao longo dos anos, o prêmio do concurso especial vem aumentando consideravelmente.

E o valor de 2025 foi turbinado em decorrência de algumas mudanças promovidas pela Caixa neste ano.



A primeira foi o aumento da porcentagem do valor destinado à arrecadação acumulada da modalidade Mega-Sena de 5% para 10% nos concursos regulares. A outra foi o aumento do valor da distribuição do prêmio para a primeira faixa, destinada aos apostadores que acertam 6 dezenas, que passou para 90%.



Não acumula



E, ao contrário dos sorteios regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula para o próximo concurso; o prêmio principal é obrigatoriamente pago aos vencedores.



Ou seja, caso não tenha ganhador com seis dezenas, o prêmio principal é dividido para quem acertar a q uina e, assim, sucessivamente.



Chances



A chance de acertar na Mega da Virada é a mesma dos outros concursos da Mega-Sena, segundo a Caixa.



Dessa forma, um bilhete de seis dezenas tem chance de acerto de 1 em 50 milhões na sena e de 1 em 154 mil na quina. Já para quem faz um jogo com 20 números, que custa R$ 232 mil, a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292.



Como jogar na Mega da Virada



A aposta mínima da Mega custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet, até as 20h da quarta-feira (31).

Basta escolher seis números de 1 a 60. O prêmio vai para o apostador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.



Pela internet, qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar. O valor máximo aceito é de R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.







O apostador pode escolher a quantidade de números ou deixar que o sistema selecione aleatoriamente. Também é possível utilizar sites que geram números aleatórios para aposta.

Confira os dez maiores prêmios da Mega da Virada e os rateios:



2024

Concurso: 2810

Valor: R$ 635,40 milhões

Ganhadores: 8

Cada um levou R$ 79.435.000

2023

Concurso: 2670

Valor: R$ 588,89 milhões

Ganhadores: 5

Cada um levou R$ 117.780.000

2022

Concurso: 2550

Valor: R$ 541,9 milhões

Ganhadores: 5

Cada um levou R$ 108.380.000

2021

Concurso: 2440

Valor: R$ 378,1 milhões

Nº de ganhadores: 2

Cada um levou R$ 189.050.000

2020

Concurso: 2330

Valor: R$ 325,2 milhões

Ganhadores: 2

Cada um levou R$ 162.600.000

2019

Concurso: 2220

Valor: R$ 304,2 milhões

Ganhadores: 4

Cada um levou R$ 76.053.459,66

2018

Concurso: 2110

Valor: R$ 302,5 milhões

Ganhadores: 52

Cada um levou R$ 5.818.007,36

2017

Concurso: 2000

Valor: R$ 306,7 milhões

Ganhadores: 17

Cada um levou R$ 18.042.279,04

2016

Concurso: 1890

Valor: R$ 220,9 milhões

Ganhadores: 6

Cada um levou R$ 36.666.000

2015

Concurso: 1775

Valor: R$ 246,5 milhões

Ganhadores: 6

Cada um levou R$ 41.088.919,05