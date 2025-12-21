Reprodução/ Caixa Econômica Federal Mega da Virada

A Mega da Virada é o principal prêmio do ano e também o mais aguardado. Em 2025, o concurso especial de n° 2955 da Mega-Sena, vai distribuir um prêmio recorde de R$ 1 bilhão.

O prêmio que estava estimado em R$ 850 milhões acumulou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas na noite do último sábado (20), no concurso de n° 2954 da Mega-Sena.

O valor estimado para a Mega da Virada é o primeiro da história a atingir a marca. As apostas estarão disponíveis até às 20h do dia 31 de dezembro, data que também será realizado o sorteio.

Quais as chances de ganhar?

De acordo com a Caixa, em apostas simples com seis números, a probabilidade de ganhar é de uma em cerca de 50 milhões. Ao marcar sete números, com custo de R$ 42, a chance aumenta para uma em 7,1 milhões.

Já nos jogos com oito dezenas, que custam R$ 168, a probabilidade passa para uma em 1,7 milhão, enquanto apostas com nove números, com valor de R$ 504, as chances sobem para uma em cerca de 595,9 mil.

Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maiores são as probabilidades de conquistar o prêmio. O limite máximo é de 20 números, ao custo de R$ 232.560, nesse caso a chance do apostador passa a ser uma em 1.292.





Como jogar?

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. É importante lembrar que em casos de concursos especiais, como a Mega da Virada, o prêmio não acumula.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios da modalidade tradicional ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 21h. Já a Mega da Virada ocorre apenas uma vez por ano, e este ano o sorteio está previsto para ocorrer às 22h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.