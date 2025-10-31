Reprodução/ Caixa Econômica Federal Mega da Virada

A Mega da Virada é o principal prêmio do ano e também o mais aguardado. Em 2025, o concurso especial de n° 2955 da Mega-Sena, promete distribuir um prêmio recorde de R$ 850 milhões.

O valor estimado do concurso supera em mais de 33% o valor pago na edição anterior e se torna a maior premiação da modalidade. As apostas estarão disponíveis a partir de sábado (1º), e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, em razão de mudanças nas regras das loterias, que estão em vigor desde agosto, quem acertar as seis dezenas desta edição pode conquistar uma premiação histórica.

Isso porque o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão, dependendo do volume de arrecadação, ou seja, da quantidade de apostas realizadas, representando o maior prêmio da história das Loterias.





A mudança, definida pela Portaria SPA/MF nº 1.656 e publicada pelo Ministério da Fazenda, elevou o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada de 62% para 90% do total da premiação. Ou seja, a medida aumenta o valor do prêmio principal e amplia as possibilidades de uma premiação bilionária.

Outra novidade anunciada pela Caixa é a ampliação do horário para apostas em todas as modalidades de loterias, incluindo a Mega da Virada.

A partir da próxima segunda-feira (3), os jogadores terão uma hora a mais para registrar seus palpites pelo aplicativo ou pelo portal Loterias CAIXA, com encerramento das apostas às 20h30.

Como jogar?

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. É importante lembrar que em casos de concursos especiais, como a Mega da Virada, o prêmio não acumula.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.