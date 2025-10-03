Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena, a loteria mais famosa do país





A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil. Assim como em todos os sorteios, todos os números têm a mesma chance de serem escolhidos, mas algumas estatísticas apontam padrões interessantes.

Um aspecto que demonstra essas tendências curiosas nos sorteios da queridinha do Brasil é que, em alguns concursos, já foram registradas pelo menos duas duplas de números consecutivos, ou seja, quatro dezenas formando pares seguidos do tipo (n, n+1).

Pode parecer improvável, mas esse tipo de evento já aconteceu em mais de uma ocasião.

De acordo com dados oficiais da Caixa Econômica Federal cedidos ao Portal iG, já houve registros de alguns sorteios que chamaram a atenção por apresentarem essas sequências numéricas pouco usuais, como múltiplas duplas ou até mesmo longas séries de números consecutivos.

Um exemplo ocorreu no concurso 1679, em 18 de fevereiro de 2015, quando saíram os números 01, 02, 27, 28, 46 e 47, formando duas duplas consecutivas.

Situações semelhantes também já foram registradas em outros sorteios, como no concurso 541 (28/02/2004), com a dupla 57 e 58, ou ainda no concurso 956 (29/03/2008), que trouxe os números 46 e 47 lado a lado.

Há também casos de sequências mais longas, como no concurso 186 (25/09/1999), em que os números 23, 24, 25 e 26 apareceram juntos, configurando uma sequência quádrupla.

Outro episódio curioso foi o concurso 2052 (23/06/2018), no qual saiu uma sequência de quatro números consecutivos, 56, 57, 58 e 59, além da dupla 50 e 51.









Como apostar?

A Mega-Sena oferece prêmio milionário para quem acertar os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.

É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha” .

A aposta mínima de seis números custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Horário limite para apostas

Através da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos.

Para os apostadores que desejam realizar as apostas presencialmente em lotéricas, normalmente o horário limite segue até às 18h, dentro do horário comercial.

Já para apostas on-line, realizadas por meio do site ou aplicativo da Caixa, os apostadores podem apostar todos os dias das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando se encerram às 19h para o concurso do mesmo dia.

Após as 19h, o sistema volta a aceitar apostas a partir das 21h, mas apenas para concursos futuros.

Bolão

O Bolão das Loterias Caixa permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.