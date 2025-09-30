Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena a loteria mais famosa do país

A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil. Conhecida por oferecer prêmios milionários, atrai apostadores de todas as regiões do país.

Quando o assunto é estratégia, muitos jogadores podem querer analisar as estatísticas dos sorteios anteriores para tentar aumentar suas chances na hora de marcar seus palpites.

De acordo com dados oficiais da Caixa Econômica Federal cedidas ao Portal iG, alguns números se destacam por terem sido sorteados várias vezes desde a criação do concurso, em 1996.

Embora cada sorteio seja independente e todos os números tenham a mesma probabilidade de sair, algumas estatísticas revelam padrões curiosos.

Nas dezenas que mais aparecem durante os sorteios, o número 10 é o grande campeão, com 316 aparições nos concursos. Logo atrás aparece o número 53, sorteado 314 vezes; seguido pelo 05, que saiu 313 vezes; o 23, com 312 aparições; e, finalmente, o 04, com 311 vezes.

Entretanto, se de um lado existem alguns números que aparecem com bastante frequência, algumas dezenas aparecem com menor regularidade.

Entre as dezenas menos sorteadas, estão o número 26, com 247 ocorrências; o 55, sorteado 249 vezes; o 09, com 250 aparições; o 21, com 251 vezes; e, por fim, o 39, que saiu 252 vezes.

É importante ressaltar que os números podem variar conforme atualização dos concursos mais recentes, e que essas são apenas curiosidades estatísticas e que não influenciam os resultados futuros.









Como apostar?

A Mega-Sena oferece prêmio milionário para quem acertar os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.

É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha” .

A aposta mínima de seis números custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Horário limite para apostas

Através da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos.

Para os apostadores que desejam realizar as apostas presencialmente em lotéricas, normalmente o horário limite segue até às 18h, dentro do horário comercial.

Já para apostas on-line, realizadas por meio do site ou aplicativo da Caixa, os apostadores podem apostar todos os dias das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando se encerram às 19h para o concurso do mesmo dia.

Após as 19h, o sistema volta a aceitar apostas a partir das 21h, mas apenas para concursos futuros.

Bolão

O Bolão das Loterias Caixa permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.