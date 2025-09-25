Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Mega-Sena, a loteria mais famosa do Brasil, acumulou e deve sortear nesta quinta-feira (25) o prêmio estimado em R$ 54 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

A transmissão acontece ao vivo através do canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.









Quanto rende R$ 54 milhões mensalmente na poupança?

Caso o ganhador decida investir todo o valor do prêmio na poupança, o rendimento mensal ficará em cerca de R$ 270 mil. Isso porque a poupança rende 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial, que hoje está zerada).

Como apostar?

A Mega-Sena oferece prêmio milionário para quem acerta os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.

É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha”.

A aposta mínima de seis números custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Horário limite para apostas

Através da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos.

Para os apostadores que desejam realizar as apostas presencialmente em lotéricas, normalmente o horário limite segue até às 18h, dentro do horário comercial.

Já para apostas online, realizadas através do site ou aplicativo da Caixa, os apostadores podem apostar todos os dias das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando se encerram às 19h para o concurso do mesmo dia.

Após as 19h, o sistema volta a aceitar apostas a partir das 21h, mas apenas para concursos futuros.

Bolão

O Bolão das Loterias Caixa permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.