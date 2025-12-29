Reprodução/Marcello Casal JrAgência Brasil Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo a partir de 2026.

O prazo para o saque do abono salarial referente ao calendário de 2025 termina nesta segunda-feira (29). O benefício é destinado a trabalhadores que exerceram atividade com carteira assinada em 2023 e receberam, em média, até dois salários mínimos.



Os valores são pagos com recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Trabalhadores que não efetuarem o saque até o fim do prazo terão o pagamento suspenso, ficando o acesso condicionado a posterior convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



De acordo com dados do MTE, 141.628 beneficiários ainda não realizaram o saque, totalizando R$ 145,7 milhões disponíveis. No calendário de 2025, 26.537.809 trabalhadores estavam habilitados a receber o abono, dos quais 26.396.181 já tiveram o pagamento efetivado, o equivalente a 99,47% do total, com repasse superior a R$ 30,7 bilhões.



O abono salarial é calculado com base no ano-base de 2023 e inclui eventuais ajustes referentes a períodos anteriores. Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos, ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base, possuir remuneração média mensal de até dois salários mínimos e ter os dados corretamente informados pelo empregador nos sistemas oficiais.



O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos, militares e empregados de empresas estatais. O crédito pode ocorrer em conta bancária, por meio de transferência eletrônica ou saque presencial, conforme o perfil do beneficiário.



A consulta ao abono salarial está disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital e do portal Gov.br. Recursos administrativos, quando existentes, seguem calendário específico definido pelo MTE.



O calendário de pagamento do abono salarial de 2025 teve início em fevereiro e se encerra nesta segunda-feira. Para o próximo ano, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a liberação de R$ 33,5 bilhões para o pagamento do benefício a partir de fevereiro de 2026.