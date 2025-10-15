Valores podem ser sacados até dezembro
Valores podem ser sacados até dezembro

Cerca de 1,6 milhão de trabalhadores que tiveram problemas nos dados enviados pelos empregadores vão receber valor do lote extra de R$ 1,5 bilhão do abono salarial disponibilizado pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O pagamento começa nesta quarta-feira (15), segundo o governo federal.

Os valores disponíveis no  abono salarial variam de R$ 126,50 a R$ 1.518, de acordo com o tempo trabalhado em 2023. O saque poderá ser feito até 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito?

benefício é destinado a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e teve salário de até dois mínimos, mas ficou fora do calendário regular por falhas ou atrasos no envio de informações à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou ao e-Social. A liberação foi autorizada pela Resolução Codefat nº 1.013/2025, que permitiu a correção dos dados até 20 de junho.

Para receber, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos. O lote extra contempla apenas trabalhadores que atendiam aos critérios gerais, mas tiveram as informações corrigidas e reenviadas até junho deste ano.

Empregados domésticos e trabalhadores contratados por pessoa física não têm direito ao abono salarial. Para consultar se você vai receber, basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital com seu CPF e senha do gov.br, ir até a aba "Benefícios" e selecionar "Abono Salarial".

Pagamento

Para trabalhadores da iniciativa privada, o crédito será feito automaticamente na conta da Caixa Econômica Federal (para quem tiver), com a possibilidade de saque presencial nas agências da Caixa com documento de identificação, além do saque com Cartão Cidadão em terminais, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.


Servidores públicos e de estatais terão o crédito adicionado em conta corrente do Banco do Brasil. Para quem acredita ter direito, mas não foi incluído no lote, o governo indica registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

