Reprodução Valores podem ser sacados até dezembro

Cerca de 1,6 milhão de trabalhadores que tiveram problemas nos dados enviados pelos empregadores vão receber valor do lote extra de R$ 1,5 bilhão do abono salarial disponibilizado pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O pagamento começa nesta quarta-feira (15), segundo o governo federal.

Os valores disponíveis no abono salarial variam de R$ 126,50 a R$ 1.518, de acordo com o tempo trabalhado em 2023. O saque poderá ser feito até 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito?

O benefício é destinado a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e teve salário de até dois mínimos, mas ficou fora do calendário regular por falhas ou atrasos no envio de informações à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou ao e-Social. A liberação foi autorizada pela Resolução Codefat nº 1.013/2025, que permitiu a correção dos dados até 20 de junho.

Para receber, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos. O lote extra contempla apenas trabalhadores que atendiam aos critérios gerais, mas tiveram as informações corrigidas e reenviadas até junho deste ano.

Empregados domésticos e trabalhadores contratados por pessoa física não têm direito ao abono salarial. Para consultar se você vai receber, basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital com seu CPF e senha do gov.br, ir até a aba "Benefícios" e selecionar "Abono Salarial".

Pagamento

Para trabalhadores da iniciativa privada, o crédito será feito automaticamente na conta da Caixa Econômica Federal (para quem tiver), com a possibilidade de saque presencial nas agências da Caixa com documento de identificação, além do saque com Cartão Cidadão em terminais, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.





Servidores públicos e de estatais terão o crédito adicionado em conta corrente do Banco do Brasil. Para quem acredita ter direito, mas não foi incluído no lote, o governo indica registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.