O Réveillon na cidade do Rio de Janeiro pode movimentar R$ 3,34 bilhões na economia local, valor 6% superior ao registrado na virada de 2024 para 2025, segundo o estudo Réveillon em Dados, elaborado pela prefeitura por meio da Riotur, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Fundação João Goulart.

A estimativa da prefeitura é que mais de 5 milhões de pessoas participem dos eventos de Ano Novo em diferentes regiões do município. Desse total, cerca da metade deve se concentrar em Copacabana, reunindo moradores e turistas ao longo da orla.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a festa de Réveillon já faz parte do calendário econômico da cidade e tem papel relevante na atração de visitantes.

“É um evento fundamental para o Rio, pois já entramos no novo ano com acentuada movimentação econômica, inferior apenas ao Carnaval”, afirma Lima.

A Secretaria Municipal de Fazenda informa que a estimativa de impacto econômico considera dados das notas fiscais diárias de subgrupos de serviços diretamente afetados pelo período da virada, como hospedagem, alimentação e transporte.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o levantamento mostra que o evento vai além do simbolismo da celebração.

“O Réveillon do Rio é muito mais do que a maior virada do mundo. A análise evidencia sua relevância como indutor da atividade econômica, com efeitos diretos sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços”, diz Fellows.

Shows em Copacabana

Na Praia de Copacabana, o Palco Rio, montado em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá como atrações principais Gilberto Gil e Ney Matogrosso. Também estão previstos shows de Alcione, João Gomes, Iza, DJ Alok, Belo e da escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, localizado na altura da Rua República do Peru, contará com apresentações de Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, Bloco da Preta com novo vocalista, Feyjão e a escola de samba Grande Rio.

Já o Palco Leme, dedicado à música gospel, terá apresentações de Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e do grupo de pagode gospel Marcados. Segundo Bernardo Fellows, o segmento tem ganhado cada vez mais espaço na programação oficial. “Só reafirma a necessidade que a cidade viu de oferecer uma festa para esse segmento em locais públicos”, afirmou.

A tradicional queima de fogos em Copacabana terá duração de 12 minutos e será realizada a partir de 19 balsas posicionadas no mar. Nos anos anteriores, o espetáculo utilizava 10 balsas.





Operação especial do metrô



Para atender o público da virada em Copacabana, o MetrôRio venderá um bilhete especial de ida e volta para o Réveillon de 2026, válido das 19h do dia 31 até as 5h do dia 01.

O passaporte custa R$ 15,00, é digital, por QR Code, e pode ser comprado pelo aplicativo, site do MetrôRio ou em estações específicas.

A novidade é a pulseira de retorno, obrigatória para o embarque após a meia-noite, medida que busca agilizar o fluxo de passageiros na volta para casa.