MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil, Quina e outras loterias

As dezenas do concurso 6912 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 12.384.162,75. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 14.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

04 - 44 - 62 - 43 - 58.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 10.619,46

3 acertos

5.290 apostas ganhadoras, R$ 110,88

2 acertos

128.622 apostas ganhadoras, R$ 4,56

Lotofácil

O concurso 3572 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:

07 - 15 - 12 - 10 - 16 - 22 - 24 - 01 - 05 - 17 - 19 - 18 - 02 - 14 - 04.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 927.289,30

14 acertos

269 apostas ganhadoras, R$ 2.065,12

13 acertos

9698 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

116202 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

587541 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

PARNAMIRIM/RN

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIO DO SUL/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

O concurso 2867 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 6.965.774,17. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

93 - 87 - 48 - 22 - 38 - 66 - 65 - 28 - 89 - 36 - 34 - 11 - 51 - 27 - 47 - 62 - 72 - 44 - 05 - 04.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 63.615,44

18 acertos

81 apostas ganhadoras, R$ 1.963,44

17 acertos

641 apostas ganhadoras, R$ 248,11

16 acertos

3435 apostas ganhadoras, R$ 46,29

15 acertos

15045 apostas ganhadoras, R$ 10,57

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 127.230,89

Dupla Sena

O concurso 2904 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 4.965.774,17 e o 2º sorteio avaliado em R$ 74.933,12. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 15 - 17 - 12 - 34 - 11 - 20.

2º sorteio: 37 - 05 - 33 - 36 - 16 - 24.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

17 apostas ganhadoras R$ 4.007,12

4 acertos

691 apostas ganhadoras R$ 112,66

3 acertos

12.551 apostas ganhadoras R$ 3,10

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

14 apostas ganhadoras R$ 4.379,21

4 acertos

637 apostas ganhadoras R$ 122,21

3 acertos

12.740 apostas ganhadoras R$ 3,05

Super Sete

O concurso 788 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 6.

COLUNA 2 - 3.

COLUNA 3 - 6.

COLUNA 4 - 2.

COLUNA 5 - 7.

COLUNA 6 - 4.

COLUNA 7 - 3.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 16.169,51

5 acertos

18 apostas ganhadoras, R$ 1.283,29

4 acertos

366 apostas ganhadoras, R$ 63,11

3 acertos

2.973 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.