As dezenas do concurso 6912 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 12.384.162,75. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 14.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
04 - 44 - 62 - 43 - 58.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 10.619,46
3 acertos
5.290 apostas ganhadoras, R$ 110,88
2 acertos
128.622 apostas ganhadoras, R$ 4,56
Lotofácil
O concurso 3572 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:
07 - 15 - 12 - 10 - 16 - 22 - 24 - 01 - 05 - 17 - 19 - 18 - 02 - 14 - 04.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 927.289,30
14 acertos
269 apostas ganhadoras, R$ 2.065,12
13 acertos
9698 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
116202 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
587541 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
PARNAMIRIM/RN
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIO DO SUL/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
O concurso 2867 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 6.965.774,17. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
93 - 87 - 48 - 22 - 38 - 66 - 65 - 28 - 89 - 36 - 34 - 11 - 51 - 27 - 47 - 62 - 72 - 44 - 05 - 04.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 63.615,44
18 acertos
81 apostas ganhadoras, R$ 1.963,44
17 acertos
641 apostas ganhadoras, R$ 248,11
16 acertos
3435 apostas ganhadoras, R$ 46,29
15 acertos
15045 apostas ganhadoras, R$ 10,57
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 127.230,89
Dupla Sena
O concurso 2904 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 4.965.774,17 e o 2º sorteio avaliado em R$ 74.933,12. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 4.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 15 - 17 - 12 - 34 - 11 - 20.
2º sorteio: 37 - 05 - 33 - 36 - 16 - 24.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 4.007,12
4 acertos
691 apostas ganhadoras R$ 112,66
3 acertos
12.551 apostas ganhadoras R$ 3,10
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
14 apostas ganhadoras R$ 4.379,21
4 acertos
637 apostas ganhadoras R$ 122,21
3 acertos
12.740 apostas ganhadoras R$ 3,05
Super Sete
O concurso 788 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 6.
COLUNA 2 - 3.
COLUNA 3 - 6.
COLUNA 4 - 2.
COLUNA 5 - 7.
COLUNA 6 - 4.
COLUNA 7 - 3.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 16.169,51
5 acertos
18 apostas ganhadoras, R$ 1.283,29
4 acertos
366 apostas ganhadoras, R$ 63,11
3 acertos
2.973 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.