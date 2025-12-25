undefined Mulher preenche bilhete da Powerball





Uma única aposta registrada no estado do Arkansas venceu o sorteio da loteria Powerball realizado na noite de 24 de dezembro, nos Estados Unidos, e garantiu um prêmio de US$ 1,817 bilhão, cerca de R$ 10 bilhões na cotação atual.

Os números sorteados foram 25, 59, 4, 52 e 31, além da Powerball 19. Esta foi a segunda maior premiação da história da Powerball, após uma sequência de 46 sorteios consecutivos sem ganhadores. O último prêmio principal havia sido pago em 6 de setembro.

Pelas regras da loteria, o vencedor pode escolher entre receber o valor total em parcelas anuais ao longo de 29 anos ou optar pelo pagamento à vista.

Nesta edição, a quantia em dinheiro seria estimada em US$ 834,9 milhões (aproximadamente R$ 4,3 bilhões), antes da incidência de impostos. Historicamente, a maioria dos ganhadores escolhe o pagamento único.

Na Powerball, o apostador seleciona cinco números e um número adicional, chamado Powerball. No sorteio, são extraídas cinco bolas brancas e uma vermelha, e apenas quem acerta todas leva o prêmio principal. A probabilidade de ganhar é de uma em 292,2 milhões.

A Powerball é realizada três vezes por semana e está disponível em 45 estados americanos, além do Distrito de Colúmbia, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.