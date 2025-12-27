Timemania
As dezenas do concurso  2336 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) deste sábado (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em  R$ 75.000.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da  Caixa no  YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

38 - 44 - 64 - 22 - 18 - 03 - 08.

Time do coração: 29 - CORITIBA/PR.

Premiação

7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 73.235.115,40

6 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 34.657,51

5 acertos
642 apostas ganhadoras, R$ 1.311,03

4 acertos
11.784 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
108.212 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração
CORITIBA /PR
39.491 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Detalhamento

SALVADOR/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

Quina

O concurso 6913 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 13.767.011,48. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

31 - 38 - 42 - 25 - 58.

Premiação

5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 13.767.011,48

4 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 8.466,42

3 acertos
4.613 apostas ganhadoras, R$ 122,35

2 acertos
116.923 apostas ganhadoras, R$ 4,82

Detalhamento

CAETANOS/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Lotofácil

O concurso  3573 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

22 - 14 - 07 - 08 - 10 - 17 - 20 - 12 - 23 - 01 - 25 - 15 - 02 - 11 - 16.

Premiação

15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 569.570,73

14 acertos
266 apostas ganhadoras, R$ 1.924,15

13 acertos
8212 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
97309 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
504315 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

ARAGUAINA/TO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ABAETETUBA/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

TUNTUM/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

+ Milionária

O concurso  351 da + Milionária sorteou o prêmio avaliado em R$ 14.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 15.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

11 - 12 - 20 - 05 - 07 - 29.

Trevos: 4 - 2.

Premiação

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 75.411,24

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
25 apostas ganhadoras, R$ 2.681,29

4 acertos + 2 trevos
76 apostas ganhadoras, R$ 945,00

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
908 apostas ganhadoras, R$ 79,09

3 acertos + 2 trevos
1063 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
8436 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
7982 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
58039 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dia de Sorte

O concurso  1157 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

03 - 01 - 31 - 17 - 10 - 28 - 07.

Mês da Sorte: 07 - JULHO.

Premiação

7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 109.551,33

6 acertos
75 apostas ganhadoras, R$ 1.788,59

5 acertos
1.856 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
20.064 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Julho

43.454 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

PASSOS/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

SANTA CRUZ DO SUL/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos


Como jogar

Para participar da Timemania é necessário escolher dez números entre os oitenta disponíveis no volante e indicar um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time do Coração.

Recebem prêmios os apostadores que acertarem de três a sete números ou que acertarem o Time do Coração. Para facilitar a aposta, é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por três, seis, nove ou doze concursos consecutivos.

O valor da aposta simples é de R$ 3,50.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA permite que os apostadores realizem apostas em grupo, dividindo o valor e os possíveis prêmios. A participação pode ser feita mediante o preenchimento do campo específico no volante ou por solicitação ao atendente da lotérica.

Na Timemania, o valor mínimo de um bolão é de R$ 7,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Os bolões podem ser formados com no mínimo duas e no máximo quinze cotas, no caso de apostas compostas por dez números, e é permitido realizar até quinze apostas por bolão. Quando houver mais de uma aposta no mesmo bolão, todas devem conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas, situação em que pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

