As dezenas do concurso 2336 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) deste sábado (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 75.000.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
38 - 44 - 64 - 22 - 18 - 03 - 08.
Time do coração: 29 - CORITIBA/PR.
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 73.235.115,40
6 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 34.657,51
5 acertos
642 apostas ganhadoras, R$ 1.311,03
4 acertos
11.784 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
108.212 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
CORITIBA /PR
39.491 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Detalhamento
SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Quina
O concurso 6913 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 13.767.011,48. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
31 - 38 - 42 - 25 - 58.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 13.767.011,48
4 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 8.466,42
3 acertos
4.613 apostas ganhadoras, R$ 122,35
2 acertos
116.923 apostas ganhadoras, R$ 4,82
Detalhamento
CAETANOS/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
- LEIA TAMBÉM: Quina acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões
Lotofácil
O concurso 3573 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Três apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
22 - 14 - 07 - 08 - 10 - 17 - 20 - 12 - 23 - 01 - 25 - 15 - 02 - 11 - 16.
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 569.570,73
14 acertos
266 apostas ganhadoras, R$ 1.924,15
13 acertos
8212 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
97309 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
504315 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
ARAGUAINA/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ABAETETUBA/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
TUNTUM/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
+ Milionária
O concurso 351 da + Milionária sorteou o prêmio avaliado em R$ 14.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 15.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
11 - 12 - 20 - 05 - 07 - 29.
Trevos: 4 - 2.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 75.411,24
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
25 apostas ganhadoras, R$ 2.681,29
4 acertos + 2 trevos
76 apostas ganhadoras, R$ 945,00
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
908 apostas ganhadoras, R$ 79,09
3 acertos + 2 trevos
1063 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
8436 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
7982 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
58039 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dia de Sorte
O concurso 1157 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
03 - 01 - 31 - 17 - 10 - 28 - 07.
Mês da Sorte: 07 - JULHO.
Premiação
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 109.551,33
6 acertos
75 apostas ganhadoras, R$ 1.788,59
5 acertos
1.856 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
20.064 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Julho
43.454 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
PASSOS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
SANTA CRUZ DO SUL/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Como jogar
Para participar da Timemania é necessário escolher dez números entre os oitenta disponíveis no volante e indicar um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time do Coração.
Recebem prêmios os apostadores que acertarem de três a sete números ou que acertarem o Time do Coração. Para facilitar a aposta, é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por três, seis, nove ou doze concursos consecutivos.
O valor da aposta simples é de R$ 3,50.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA permite que os apostadores realizem apostas em grupo, dividindo o valor e os possíveis prêmios. A participação pode ser feita mediante o preenchimento do campo específico no volante ou por solicitação ao atendente da lotérica.
Na Timemania, o valor mínimo de um bolão é de R$ 7,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Os bolões podem ser formados com no mínimo duas e no máximo quinze cotas, no caso de apostas compostas por dez números, e é permitido realizar até quinze apostas por bolão. Quando houver mais de uma aposta no mesmo bolão, todas devem conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas, situação em que pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.