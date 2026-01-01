Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

A Caixa Econômica Federal confirmou que o sorteio da Mega da Virada 2025, inicialmente previsto para as 22h desta quarta-feira (31), foi adiado para hoje, quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, às 10h (horário de Brasília).

A mudança ocorreu devido a problemas operacionais causados pelo volume recorde de apostas registrados nas últimas horas do dia, que prejudicaram a conclusão dos sorteios na noite de ontem.

A Mega da Virada deste ano traz um prêmio histórico, estimado em mais de R$ 1 bilhão, o maior já registrado na história das loterias federais.

Cronograma de sorteios da Caixa

Todos os concursos programados ontem e não realizados serão sorteados hoje, no horário oficial da Caixa:

Quina (concurso 6916)

Números sorteados: 76-08-58-54-72

Lotofácil (concurso 3576)

Números sorteados: 10-23-21-16-25-22-05-08-02-01-19-18-13-07-03

Lotomania (concurso 2869)

Números sorteados: 11-37-66-84-92-47-70-32-18-44-45-36-22-53-27-86-77-01-95-93

+Milionária (concurso 316)

Números sorteados: 18-10-11-36-12-48

Primeiro trevo: 04

Segundo trevo: 03

Dupla Sena (concurso 2906)

1º sorteio: 48-03-18-43-39-17

2º sorteio: 27-17-23-46-15-31

Super Sete (concurso 792)

Números sorteados: 07 (coluna 1) - 01 (coluna 2) - 00 (coluna 3) - 03 (coluna 4) - 03 (coluna 5) - 00 ( coluna 6) - 03 (coluna 7)





Apostas feitas ontem permanecem válidas para todos os concursos remarcados.

Onde acompanhar ao vivo

Os sorteios de hoje serão transmitidos ao vivo pelos canais oficiais da Caixa, incluindo o canal das Loterias Caixa no YouTube e nas redes sociais da instituição.