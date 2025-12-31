Caixa Econômica Federal Site da Caixa trava e aposta na Mega da Virada entra na reta final

A Caixa Econômica Federal confirmou nesta quarta-feira (31) que o sorteio da Mega da Virada 2025, que estava marcado para hoje às 22h, foi adiado para amanhã às 10h da manhã após uma série de falhas técnicas e problemas operacionais que comprometeram o processamento de apostas e a execução dos sorteios programados para o dia.

O anúncio pegou milhões de apostadores de surpresa e gerou apreensão nas redes sociais. Usuários relataram instabilidade no app e no site das Loterias Caixa, com dificuldades para concluir apostas, filas virtuais de espera e sistemas que não confirmavam os jogos mesmo após o pagamento.

O que aconteceu

Ao longo do dia, diversos sorteios programados para a tarde sofreram atrasos por problemas operacionais nos sistemas da Caixa, como Lotofácil, Quina, Lotomania e outras modalidades, que não foram realizados no horário previsto por causa das falhas. A transmissão ao vivo foi afetada e o cronograma começou a se desorganizar.

No período próximo ao horário do sorteio da Mega da Virada, apostadores passaram a relatar mensagens de erro e confirmações pendentes no aplicativo e no portal, além de lentidão extrema no processamento de apostas.

Em meio à instabilidade, a Caixa optou por adiar oficialmente o sorteio para as 10h da manhã de amanhã, afirmando que as equipes técnicas estão trabalhando para corrigir a falha e garantir que todos os processos de apuração e transparência sejam plenamente cumpridos.

Reações dos apostadores

Nas redes sociais usuários reclamaram que chegaram a efetuar o pagamento de apostas, mas sem confirmação de registro no sistema, o que gerou confusão e insegurança diante do prazo limite para concorrer ao prêmio.

Os relatos também mostram que o tráfego intenso no app e no site criou filas virtuais para acessar o serviço, indicando que o alto volume de acessos pode ter contribuído para sobrecarregar a infraestrutura de TI da Caixa, que já vinha enfrentando instabilidades em horários de pico.

O que muda

Com a mudança, o sorteio com prêmio estimado em cerca de R$ 1 bilhão, que tradicionalmente ocorre no último dia do ano, será realizado amanhã às 10h da manhã, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição. A Caixa promete divulgar em breve mais detalhes sobre a normalização do sistema e a confirmação das apostas que estavam em processamento.

A expectativa é que os ajustes técnicos garantam mais segurança e previsibilidade para o maior evento lotérico anual do país, que reúne milhões de participantes e movimenta valores bilionários no fim de cada ano.