Caixa Econômica Federal Site da Caixa trava e aposta na Mega da Virada entra na reta final

Com as últimas horas para apostar na Mega da Virada 2025, muitos usuários estão relatando tempo de espera de cerca de 20 minutos no site da Caixa Econômica Federal, indicando congestionamento devido ao grande volume de acessos nesta reta final.

Enquanto isso, o aplicativo Loterias Caixa segue funcionando normalmente para clientes Caixa, oferecendo uma alternativa mais estável para registrar suas apostas antes do prazo final.

Prazo final para apostar na Mega da Virada 2025

As apostas para a Mega da Virada 2025 podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje (31), tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa (site e aplicativo). O sorteio está marcado para começar às 22h.

Divulgação Mega da virada





Dica: devido à alta demanda nos últimos minutos, muitos usuários enfrentam fila de espera no site da Caixa. Se você estiver com dificuldade, tente fazer sua aposta pelo app Loterias Caixa ou diretamente no Internet Banking Caixa (para clientes), que costuma apresentar menos lentidão.

Como apostar na Mega da Virada

Você pode concorrer ao prêmio da Mega da Virada de três formas principais:

1. Nas casas lotéricas

Vá até uma lotérica credenciada e preencha o volante da Mega da Virada escolhendo de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis.

2. Pelo site Loterias Caixa

Acesse o portal das Loterias Caixa, escolha a Mega da Virada, selecione seus números (ou use a opção Surpresinha, em que o sistema escolhe automaticamente) e finalize o pagamento.

3. Pelo app Loterias Caixa ou Internet Banking (para clientes Caixa)

Usuários do app e correntistas podem fazer a aposta diretamente no celular ou no Internet Banking da Caixa, opção que está funcionando com menos lentidão comparada ao site tradicional.

Surpresinha: se você não quiser escolher os números, essa opção deixa o algoritmo sortear seus palpites de forma aleatória.

Valor do prêmio e custos das apostas

O prêmio estimado para a Mega da Virada 2025 é de R$ 1 bilhão, o maior da história da loteria no Brasil.

Aposta simples (6 números): R$ 6

Apostar 7 números: R$ 42

Apostar 10 números: R$ 1.260

Apostar 20 números (máximo): R$ 232.560

Aumentar o número de dezenas no volante eleva suas chances de ganhar, mas também aumenta o custo da aposta.

Bolões e chances extras

Você também pode participar por meio de bolões oficiais da Caixa ou bolões organizados com amigos/família, isso pode reduzir o custo individual enquanto aumenta o número de combinações jogadas.





Observações importantes

O prêmio da Mega da Virada não acumula: se ninguém acertar os seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina, quadra e assim por diante.

Fique atento aos horários das casas lotéricas, que podem variar no dia 31 de dezembro e encerrar atendimento antes das 20h.

Se ainda não fez sua aposta, este é o momento de tentar, seja pelo aplicativo, internet banking ou diretamente na lotérica mais próxima!