Os sorteios desta terça-feira (30) acontecem hoje, às 21h, e serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica no YouTube. Apostadores de todo o Brasil acompanham os resultados e sonham em mudar de vida com as dezenas sorteadas.

Confira abaixo os detalhes e como jogar em cada modalidade.

Lotofácil - Prêmio estimado em R$ 6 000 000,00

Como jogar

O apostador escolhe de 15 a 20 números entre 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Quanto mais números marcados, maiores as chances de ganhar, mas também maior o custo da aposta.



Concurso: 3575

Dezenas sorteadas: 09 - 12 - 14 - 25 - 17 - 13 - 21 - 04 - 02 - 07 - 22 - 05 - 10 - 15 - 08

Premiação

15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.632.554,23

- 3 apostas ganhadoras, R$ 1.632.554,23 14 acertos - 402 apostas ganhadoras, R$ 2.196,92

- 402 apostas ganhadoras, R$ 2.196,92 13 acertos - 15660 apostas ganhadoras, R$ 35,00

- 15660 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos - 194240 apostas ganhadoras, R$ 14,00

- 194240 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos - 1070077 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina - Prêmio estimado em R$ 6.416.329,05

Como jogar

Escolha de 5 a 15 números entre 80 disponíveis. Premiação para quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números, sendo o maior prêmio para quem acerta todos os 5 números.

Concurso: 6915

Dezenas sorteadas: 21 - 51 - 66 - 05 - 19

Premiação

5 acertos - Não houve ganhadores

- Não houve ganhadores 4 acertos - 63 apostas ganhadoras, R$ 7.304,90

- 63 apostas ganhadoras, R$ 7.304,90 3 acertos - 5.194 apostas ganhadoras, R$ 84,38

- 5.194 apostas ganhadoras, R$ 84,38 2 acertos - 113.287 apostas ganhadoras, R$ 3,86

Timemania - Prêmio estimado em R$ 100 000,00

Como jogar

Escolha 10 números entre 80 e também um time do coração. São sorteados 7 números e um time. Ganha quem acerta 3, 4, 5, 6 ou 7 números, ou acerta o time do coração.



Concurso: 2337

Dezenas sorteadas: 66 - 08 - 29 - 35 - 43 - 70 - 62

Time do coração: 09 - Atlético/GO

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

- Não houve ganhadores 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 53.047,72

- 2 apostas ganhadoras, R$ 53.047,72 5 acertos - 96 apostas ganhadoras, R$ 1.578,80

- 96 apostas ganhadoras, R$ 1.578,80 4 acertos - 1.614 apostas ganhadoras, R$ 10,50

- 1.614 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos - 15.755 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

ATLETICO /GO - 6.136 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte - Prêmio estimado em R$ 150 000

Como jogar

Escolha de 7 a 15 números entre 31 e também um mês da sorte (janeiro a dezembro). Premiação para quem acerta 4, 5, 6 ou 7 números, ou acerta o mês da sorte.



Concurso: 1158

Dezenas sorteadas: 15 - 26 - 06 - 09 - 30 - 14 - 27

Mês da sorte: 01 - Janeiro

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

- Não houve ganhadores 6 acertos - 42 apostas ganhadoras, R$ 2.101,75

- 42 apostas ganhadoras, R$ 2.101,75 5 acertos - 1.365 apostas ganhadoras, R$ 25,00

- 1.365 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos - 16.467 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Janeiro - 53.089 apostas ganhadoras, R$ 2,50

