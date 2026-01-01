Reprodução/ Caixa Econômica Federal Mega da Virada

A Caixa Econômica Federal declarou nesta quinta-feira (01) que o atraso no sorteio da Mega da Virada de 2025 se deu devido ao volume inédito de apostas. Segundo dados da instituição, 112 milhões de apostas foram realizadas, incluindo cotas e bolões.

O resultado da loteria estava previsto para as 22h da última quarta-feira (31), com transmissão ao vivo pelas páginas da instituição nas redes sociais, mas foi adiado e passado para as 10h desta quinta-feira (01).

"O prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão gerou um movimento inédito nos canais de apostas, com picos de aproximadamente 125 mil transações por segundo nos canais físico e digital. Foi o maior volume já registrado na história da Mega da Virada. O sorteio foi adiado para se processar essa quantidade de dados com segurança", se pronunciou a Caixa.

O movimento nos canais de aposta chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas. Devido ao volume inédito, a Caixa precisou realizar ajustes operacionais para realizar o sorteio.

Resultado e prêmio

As dezenas que garantiram o maior prêmio da história da loteria de R$ 1,09 bilhão, foram:

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Seis apostas dividiram o prêmio sorteado nesta quinta, e cada uma delas vai levar R$ 181.892.881,09. Além dos vencedores do prêmio principal, 3.921 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 11.931,42 cada. Já os 308.315 ganhadores da quadra vão embolsar R$ 216,76 cada um.