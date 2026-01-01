Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasi Mega-Sena





Após o adiamento na véspera de ano-novo por falhas no sistema, a Mega da Virada, maior prêmio da Mega-Sena, foi sorteada na manhã desta terça-feira (01).

O Portal iG acompanhou ao vivo o sorteio e traz todos os números para você conferir as atualizações do prêmio, estimado em R$ 1,09 bilhão.

Confira as dezenas sorteadas

59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09

O que aconteceu no dia 31

No dia do sorteio, quarta-feira (31), as apostas sofreram atrasos por problemas operacionais nos sistemas da Caixa, como Lotofácil, Quina, Lotomania e outras modalidades.

Apostadores relataram mensagens de erro e confirmações pendentes no aplicativo e no portal, além de lentidão extrema no processamento de apostas.

A transmissão ao vivo foi afetada e o cronograma começou a se desorganizar.

Quanto o ganhador recebe e quais são as regras

O prêmio estimado em R$ 1 bilhão da Mega da Virada de 2025 já tem o Imposto de Renda descontado na fonte, com alíquota de 30%, o que significa que o valor anunciado é o que efetivamente será pago ao ganhador ou dividido entre as apostas vencedoras, se houver mais de uma. A chance de um único vencedor é baixa, em torno de 0,1%, o que aumenta a probabilidade de rateio. O saque deve ser feito em até 90 dias após o sorteio, realizado em 31 de dezembro, com prazo final em 31 de março de 2026. Prêmios acima de R$ 10 mil são liberados pela Caixa em até dois dias úteis após a apresentação da documentação; caso não sejam resgatados, os valores prescrevem e são destinados ao Fies.

Maior prêmio da história

A Mega da Virada de 2025 vai sortear um prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão, cerca de 60% maior que o valor de 2024, impulsionado por mudanças da Caixa que dobraram a parcela da arrecadação destinada ao concurso especial e elevaram para 90% a fatia do prêmio reservada aos acertadores da sena.

Sorteios regulares primeiro

Antes do sorteio da Mega da Virada, a Caixa realiza nesta quinta-feira os concursos regulares de outras loterias. Estão previstos os sorteios da Lotofácil (concurso 3576), Lotomania (2869), Quina (6916), Dupla Sena (2906), Super Sete (792) e +Milionária (316).



