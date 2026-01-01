Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Lotéricas reabrem nesta sexta (2), após o feriado de 1 de janeiro

Depois do cobiçado prêmio bilionário da Mega da Virada, que garantiu R$ 181,9 milhões para cada uma das seis apostas vencedoras, a Caixa Econômica Federal retomou sua programação normal de sorteios.

A primeira Mega-sena do ano será sorteada na terça-feira (6), às 21 horas, com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.



Os sorteios da Mega são realizados toda terça, quinta e sábado, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.

O valor mínimo da aposta é de R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática ( Surpresinha).

Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos. No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.



Demais sorteios



Para quem não quer esperar até o próximo sorteio da Mega para fazer a primeira aposta de 2026, as Loterias Caixa serão retomadas já neste fim de semana.



Àpartir das 21 horas, serão realizados os sorteios da Quina, com prêmio estimado em R$ 8,2 milhões; da Lotofácil, R$ 1,8 milhão; da Lotomania, R$ 2 milhões; da Dupla Sena, R$ 5,3 milhões e da Super Sete, R$ 350 mil.



No sábado, serão realizados os sorteios da +Milionária, estimado em R$ 15,5 milhões; da Timemania, R$ 550 mil e do Dia da Sorte, de R$ 450 mil, todos às 21 horas. Antes, às 15 horas, terá sorteio de R$ 1 milhão da Lotec a.



Como apostar



As apostas podem ser feitas na lotérica, que reabrem nesta sexta-feira (2), após o feriado de réveillon. Também é possível apostar acessando o site ou ainda o aplicativo das Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android.





No sistema on-line de apostas, toda pessoa maior de 18 anos pode realizar apostas das diversas modalidades de Loterias, com exceção da Loteria Federal. O cadastro é realizado uma única vez, inserindo CPF e criando uma senha de 6 algarismos.

Depois a pessoa escolhe a aposta e segue para o pagamento.



Os sorteios são feitos no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, e transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.