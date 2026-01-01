Reprodução/ YouTube Auditoras da Caixa viram meme durante sorteios de 1º de janeiro

Durante os sorteios dos concursos da Caixa Econômica Federal realizados neste 1º de janeiro de 2026, um detalhe inesperado acabou roubando a cena e viralizando nas redes sociais. As auditoras responsáveis por validar os números sorteados se tornaram alvo de memes após internautas repararem em seus comportamentos durante a transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa.

A dinâmica se repetia a cada concurso: assim que os números eram revelados, a apresentadora perguntava se as auditoras confirmavam o resultado.

Reprodução Comentários





As respostas vinham de forma imediata, quase automática, sempre com um “sim”, sem pausas, expressões de entusiasmo ou reações visíveis. A postura séria e o tom neutro chamaram a atenção de quem acompanhava a live.

Nos comentários do vídeo, o público rapidamente transformou a situação em piada. Frases como “As auditoras estão viradas”, “As auditoras nem sabem o que estão fazendo ali” e “A animação das auditoras” passaram a se repetir, sobre a falta de empolgação diante de prêmios milionários.

Reprodução Comentários





Outros usuários ironizaram a seriedade das profissionais, dizendo que elas pareciam “no modo automático” ou que estavam apenas “cumprindo tabela”.





Em pouco tempo, os comentários tomaram conta da transmissão e passaram a circular também em outras redes sociais, ampliando o alcance dos memes.

Apesar da repercussão bem-humorada, vale destacar que o papel das auditoras é justamente técnico e institucional. Elas representam órgãos independentes responsáveis por conferir e garantir a lisura dos sorteios, o que exige postura neutra, atenção e imparcialidade, mesmo diante de resultados que mudam a vida de apostadores em todo o país.