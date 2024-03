ESG Insights A revista "Central Banking", especialista em bancos ao redor do mundo, foi quem elegeu o BC como o melhor do mundo





O Banco Central do Brasil (BC) foi eleito na última terça-feira (12) o melhor do mundo neste ano pela revista "Central Banking", que monitora e avalia bancos centrais ao redor de todo o mundo.





A revista destacou a autonomia do BC, mesmo com a pressão externa sofrida nos últimos anos. “O banco cumpriu seu mandato de forma exemplar, apesar das pressões externas”.

Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou a lei que estabelecia a autonomia do Banco Central. Para a revista, a nova regulação foi essencial para que a autoridade monetária do país tivesse um bom desempenho em suas funções. “O BCB passou a ter autoridade autônoma para garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, para fomentar um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e para promover o bem-estar econômico da sociedade”, afirmou.

As críticas feitas pelo presidente Lula (PT) a Roberto Campos Neto, presidente do BC , foram caracterizadas como um tipo de "teste" para sua autonomia conquistada há três anos . Campos Neto foi escolhido por Bolsonaro para ser representante do BC.

Em dezembro deste ano, a gestão do atual presidente do BC vai se encerrar. Lula será o encarregado de indicar outro presidente, que passará por sabatina e votação no Senado Federal para tomar posse. O mandato será até 2028.