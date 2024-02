Raphael Ribeiro/BCB - 24/09/2020 Campos Neto defende que governo deve perseguir meta fiscal

Nesta quarta-feira (7), o presidente do Banco Central , Roberto Campos Neto, enfatizou a importância de o governo manter esforços para atingir suas metas fiscais, mesmo diante de desafios, destacando que a saúde das contas públicas está intrinsecamente ligada ao processo de flexibilização monetária.

“É importante sempre um equilíbrio entre receitas e gastos. A gente vê que o governo está fazendo uma força, e isso é muito importante porque tem uma conexão direta com a taxa de juros e com o processo de queda de taxa de juros”, disse Campos Neto em evento promovido pelo Meio & Mensagem.

O presidente do BC voltou a dizer que a manutenção da meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para os próximos anos ajudou no processo de convergência das expectativas de alta dos preços, e disse que, embora a taxa básica de juros Selic siga em patamar elevado em comparação com países desenvolvidos e emergentes, está um pouco mais próxima da média mundial do que esteve no passado. A taxa básica de juros está atualmente em 11,25%, após cinco cortes consecutivos de 0,5 ponto percentual pelo BC.

“A gente tem olhado muito essa parte de serviços que são intensivos em trabalho, porque isso é uma coisa que tem dificuldade, tem menos oscilação, e é importante que caia, porque a gente tem uma meta [de inflação] que a gente precisa atingir”, defendeu.

As metas de inflação fazem parte do "tripé macroeconômico", adotado desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e considerado chave para o bom andamento da economia brasileira. Além das metas para a Selic, o tripé precisa de câmbio flutuante e superávit primário para funcionar.

Em relação à situação econômica, Campos Neto compartilhou que o Banco Central está projetando um primeiro trimestre ligeiramente mais otimista e destacou as várias surpresas positivas no crescimento da atividade, particularmente ao longo do ano de 2023. O presidente do BC apontou que o desempenho superior ao previsto do Produto Interno Bruto (PIB) pode ser atribuído às reformas estruturais implementadas nos últimos anos e à melhoria no PIB potencial.

Qual a importância da Selic?

No Brasil, a Selic desempenha um papel fundamental na política monetária. O Banco Central utiliza esse Sistema para influenciar diretamente o ritmo de crescimento e alcançar metas relacionadas à inflação, sendo a variável central da política monetária. E quando a economia apresenta um desempenho fraco e não há riscos inflacionários, é possível reduzir a taxa de juros, estimulando o consumo e os investimentos da população brasileira.

Já a política fiscal refere-se diretamente às decisões do governo relacionadas aos gastos públicos, arrecadação de impostos e gestão da dívida pública. A ideia é buscar o equilíbrio das contas públicas, promover o desenvolvimento e garantir a estabilidade financeira.

Assim como a inflação, espera-se que o dólar também se valorize em relação ao real. Taxas de juros elevadas têm o poder de atrair investidores estrangeiros, pois investimentos de renda fixa são considerados mais seguros e oferecem retornos superiores aos investimentos de renda variável. Esse cenário geralmente resulta em uma valorização da moeda estrangeira em relação à moeda local.