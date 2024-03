Luciano Rocha PIB de 2023 supera o registrado no primeiro ano do governo Bolsonaro

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro ano do terceiro mandato de Lula (PT) é melhor que o desempenho no mesmo período da gestão Jair Bolsonaro, que foi de 1,2% em 2019.

O Brasil fechou 2023 com crescimento acumulado de R$ 10,9 trilhões, ou 2,9%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

O crescimento em 2023 só perde para três outros períodos da história recente, nesta comparação: o primeiro ano do governo Dilma 1 (4%), o primeiro ano do segundo mandato de Lula 1 (6,1%) e o primeiro ano do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (FHC), com 4,4%.

PIB de 2023

O IBGE aponta que estímulos fiscais dados à economia impulsionaram os números de consumo, como o reajuste real do salário mínimo e a fixação do programa Bolsa Família no valor de R$ 600 – o consumo das famílias subiu 3,1% durante o ano, mas no quarto trimestre mostrou uma forte desaceleração (-0,2%).

No começo de janeiro, o Boletim Focus – relatório do Banco Central (BC) que compila projeções de analistas do mercado – indicava um crescimento de apenas 0,78% no ano. O número subiu à medida que dados mais otimistas foram divulgados.

Quais as projeções para 2024?

Ainda nesta semana, economistas consultados pelo BC aumentaram novamente a projeção de crescimento para a economia em 2024. Agora, o mercado espera uma alta de 1,75%, em comparação com os 1,68% apontados na semana anterior.

Esta é a segunda revisão consecutiva para cima da atividade. Quanto a 2025, o documento manteve a estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como estava há um mês.