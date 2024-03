ESG Insights Dólar cai e Ibovespa tem alta após divulgação do PIB

Depois da divulgação dos dados do PIB de 2023, o Ibovespa apresenta alta discreta nesta sexta-feira (1º). Por volta das 13:15, a bolsa paulista subia 0,51%, a 129.681,39 pontos.

PIB

O Brasil fechou o ano de 2023 com crescimento acumulado de R$ 10,9 trilhões, ou 2,9%, indicam dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor é três vezes maior que o previsto no início do ano passado. . A atividade agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023, influenciando no desempenho.

No começo de janeiro, o Boletim Focus – relatório do Banco Central (BC) que compila projeções de analistas do mercado – indicava um crescimento de apenas 0,78% no ano. O número subiu à medida que dados mais otimistas foram divulgados.

Dólar

Já o dólar, que já recuava em relação ao real, ainda sob efeito de dados de inflação em linha com o esperado dos Estados Unidos divulgados na véspera. Nesta sessão, o dólar operava em queda de 0,45%, cotado a R$ 4,9494.

Quais as projeções para 2024?

Ainda nesta semana, economistas consultados pelo BC aumentaram novamente a projeção de crescimento para a economia em 2024. Agora, o mercado espera uma alta de 1,75%, em comparação com os 1,68% apontados na semana anterior. O Boletim Focus é uma publicação semanal que compila as expectativas do mercado sobre a economia nacional.

Esta é a segunda revisão consecutiva para cima da atividade. Quanto a 2025, o documento manteve a estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como estava há um mês.

Da mesma forma, as estimativas para o câmbio permaneceram em R$ 4,93. Quanto a 2025, a projeção é de que o dólar se mantenha em R$ 5,00.