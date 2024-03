Reprodução/Facebook Gustavo Reis Gustavo Reis é prefeito de Jaguariúna e da CDRMC

O projeto do Trem Intercidades (TIC) , que ligará São Paulo a Campinas , está caminhando. No final de fevereiro, o consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos , formado pelas companhias Comporte e a chinesa CRRC, venceu o leilão de concessão e terá direito de explorar as novas linhas ferroviárias pelos próximos 30 anos . A previsão é que o novo sistema de transporte fique pronto em 2031.

Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB) foi um dos responsáveis pelo projeto andar. Em entrevista exclusiva ao iG , o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CDRMC) tratou a conquista como histórica e agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Como presidente do Conselho da RMC, conversei pessoalmente com o governador Tarcísio de Freitas inúmeras vezes, no sentido de acelerar a implementação do projeto. Recebi na minha casa, no final do ano passado, o governador junto com os outros prefeitos e na reunião a bandeira principal da RMC foi o trem. O governador teve muita sensibilidade à nossa demanda e, em pouco mais de um ano e mandato, transformou em realidade o que antes era sonho, tirando o projeto do TIC do papel", declarou.

Para Gustavo Reis, o TIC trará "impactos enormes" na economia para a região." Segundo o Governo do Estado, ao todo, o Trem Intercidades irá beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas em 11 municípios e gerar mais de 10,5 mil empregos , entre diretos, indiretos e induzidos. Além disso, com o trem a mobilidade vai melhorar muito, mais pessoas que hoje moram na Grande São Paulo poderão preferir morar na região de Campinas e continuar trabalhando em São Paulo, ou vice e versa", exaltou o prefeito.

"Isso vai movimentar muito a economia nos municípios atendidos pelo TIC, que também passarão a ser mais atrativos para empreendimentos industriais, imobiliários, comerciais e de serviços. Isso com certeza irá aumentar a receita desses municípios, com uma maior arrecadação de impostos", continuou.

Trem

O veículo ligará Campinas a São Paulo em 64 minutos, com 15 minutos de intervalo entre os trens, e com uma parada em Jundiaí. A velocidade média será de 95 km/h, podendo chegar a 140 km/h em alguns trechos. Cada trem poderá levar até 860 passageiros.

Nas redes sociais, alguns moradores da região reclamaram que o preço da passagem estimado será mais caro do que a do ônibus. Para Gustavo Reis, entretanto, este fator não irá afastar os passageiros que costumam fazer o trajeto para São Paulo.

"O preço da passagem estimado pelo Governo do Estado, que é de R$ 50,00, não está muito acima do preço atual da passagem Campinas-São Paulo. Sem contar que o trem vai fazer o trajeto em apenas 64 minutos, com todo o conforto e segurança. Isso sem falar que o passageiro do trem não terá que enfrentar trânsito. São vantagens que o usuário certamente levará em conta para optar pelo trem", comentou o presidente do CDRMC.



Investimento

O consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos deverá efetuar investimentos de R$ 14,2 bilhões durante os 30 anos da concessão e será o responsável pelo projeto, financiamento, execução e operação dos serviços do Trem Intercidades Eixo Norte (TIC).



O consórcio também deverá realizar melhorias na Linha 7-Rubi, que já liga São Paulo a Jundiaí, e implementar o Trem Intermetropolitano (TIM) entre Jundiaí e Campinas, linha que terá 44 km de extensão, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.

Em relação às tarifas, o edital de concessão prevê valor médio de R$ 50 ou menos para o serviço expresso entre São Paulo e Campinas (TIC) e de R$ 14,05 para o serviço parador intermetropolitano (TIM). Já o bilhete da Linha 7-Rubi seguirá a tarifa pública, atualmente de R$ 5.