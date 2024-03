Agência Senado Em janeiro do ano passado, foram criados 90 mil empregos formados





O Brasil gerou 180.395 empregos formais no mês de janeiro deste ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e divulgado pelo Ministério do Trabalho (MTE) nesta sexta-feira (15). O resultado positivo se deve às 2.067.817 admissões e 1.887.422 demissões geradas em janeiro.

Em comparação com janeiro de 2023, houve um aumento em cerca de 100% na criação de novos postos com a carteira de trabalho assinada. À época, o resultado foi positivo em 90 mil postos.

O saldo foi positivo em 25 unidades federativas do país, de acordo com o MTE. São Paulo (38.4 mil), Santa Catarina (26.2 mil), Rio Grande do Sul (20.8 mil) e Paraná (20.1 mil) são os estados que tiveram melhor desempenho no saldo de empregabilidade formal.





Setores responsáveis pelos números

De acordo com o Caged, o setor de serviços foi o maior responsável pelo crescimento em janeiro, com 80,5 mil empregos. Em seguida, vem o setor industrial, com 67 mil carteiras assinadas.

Em contrapartida, o setor comercial obteve maus números e o saldo ficou negativo: foram 38.2 mil empregos a menos, de acordo com a pesquisa.

Além do saldo positivo de empregos formais, os brasileiros que trabalham com carteira assinada também apresentaram um maior salário em comparação com o ano passado. Em janeiro, o valor médio das admissões foi de R$ 2.118,32, enquanto em dezembro do ano passado o salário médio real era de R$ 2.049,09, de acordo com o órgão.

O Caged só contabilizou trabalhadores com carteira assinada. No mercado informal, cerca de 39.2 milhões de pessoas trabalham de forma informal, segundo o IBGE.

