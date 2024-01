Agência Brasil As inscrições para o Concurso Nacional Unificado abrem na próxima sexta-feira (19).

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido popularmente como "Enem dos Concursos" , serão abertas na próxima sexta-feira (19). Ao todo, 6.640 vagas estarão disponíveis em 24 órgãos públicos e ministérios diferentes.

Os interessados pelo concurso terão até o dia 9 de fevereiro para se inscreverem por meio do site oficial do concurso. Uma taxa de inscrição será cobrada: R$ 60 para os cargos de nível médio e R$ 90 para os cargos de nível superior.

As pessoas que quiserem a isenção de taxa terão até o dia 26 de janeiro para solicitá-la. Ela é garantida para inscritos no Cadastro Único, bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni, estudantes beneficiados pelo FIES e doadores de medula óssea.

Provas

As provas de todos os cargos ofertados no "Enem dos Concursos" serão aplicadas no mesmo dia: 5 de maio, um domingo. As aplicações serão divididas em duas etapas, com os candidatos fazendo parte pela manhã e a outra parte à tarde, no mesmo dia.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), 94,6% dos brasileiros vivem até 100 quilômetros de distância de um local de prova, distribuidas em 220 cidades do país.

Blocos temáticos

Nesta edição, o CPNU foi dividida em oito blocos temáticos em relação às formações exigidas , que são: Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública; e Nível Intermediário.

Cronograma completo do "Enem dos Concursos":



19/01 a 26/01 — Período para solicitação de isenção de taxa

19/01 a 09/02 — Inscrições

29/02 — Divulgação dos dados finais de inscrições

29/04 — Divulgação dos cartões de confirmação

05/05 — Aplicação das provas

03/06 — Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30/07 — Divulgação final dos resultados

05/08 — Início da convocação para posse e cursos de formação