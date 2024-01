Agência Brasil Governo publica edital do ‘Enem do emprego’; veja como participar

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (10) os editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como "Enem dos Concursos". O período de inscrições vai de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Os concorrentes terão a oportunidade de disputar diversas vagas dentro de uma mesma área de atuação , distribuídas em diferentes órgãos federais, com uma única taxa de inscrição.

Para nível médio, a taxa será de R$ 60, e para nível superior, R$ 90. Isenções serão concedidas aos candidatos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), aos que utilizaram o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou o Programa Universidade para Todos (ProUni) durante a graduação, e àqueles que passaram por transplante de medula óssea.

Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Os salários chegam a R$ 23 mil. As vagas estão distribuídas em 21 órgãos diferentes do governo federal.

O edital possui 8 blocos temáticos:



Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias - 727 vagas

Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação - 597 vagas

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas - 530 vagas

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor - 971 vagas

Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - 1.016 vagas

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação - 359 vagas

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública - 1.748 vagas

Bloco 8 - Nível Intermediário - 692 vagas

Para a seleção dos municípios que terão aplicação de provas, foram considerados a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas. O concurso será dividido por regiões, sendo que a Nordeste deverá ter o maior número de cidades em que serão realizadas as provas (50), seguida por Sudeste (49), Norte (39), Sul (23) e Centro-Oeste (18).



O concurso será realizado em duas etapas. Na primeira, os candidatos enfrentarão provas objetivas com conteúdo comum a todos. Na segunda etapa, haverá exames específicos e dissertativos, divididos por temas relacionados à atuação de cada área governamental.

Para se inscrever, o candidato precisará escolher um dos blocos e indicar a ordem de preferência entre as carreiras disponíveis para o setor.

As inscrições serão feitas pela internet, mas a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o governo tenta parceria com os Correios e com o Banco do Brasil para que as agências sejam utilizadas para que os candidatos possam se inscrever pessoalmente, se desejado.

Concurso unificado terá cotas?

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços destinou percentuais específicos para cotas no CPNU: 5% do total de vagas de cada cargo são reservadas a candidatos com deficiência, 20% a candidatos negros, e 30% das vagas na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) são destinadas a candidatos de origem indígena.



Veja o cronograma completo: