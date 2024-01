Reprodução: Flipar Em 1999, o número de instituições de ensino superior que utilizam as notas do Enem saltou de 2 para 93 a partir do segundo ano de aplicação do exame.

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (10) os editais do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos Concursos". As provas ocorrerão em 217 cidades por todo o Brasil. A escolha desses locais baseou-se na seleção de municípios com uma população superior a 100 mil habitantes, conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços , a ampliação da lista de municípios "visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade".

Para a seleção dos municípios, foram consideradas a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas.

O concurso será dividido por regiões, sendo que a Nordeste deverá conter o maior número de cidades em que serão realizadas as provas (50), seguida por Sudeste (49), Norte (39), Sul (23) e Centro-Oeste (18). Veja aqui a lista completa de cidades.

Os concorrentes terão a oportunidade de disputar diversas vagas dentro de uma mesma área de atuação, distribuídas em diferentes órgãos federais, com uma única taxa de inscrição.

Para nível médio, a taxa será de R$ 60, e para nível superior, R$ 90. Isenções são concedidas aos candidatos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) , aos que utilizaram o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou o Programa Universidade para Todos (ProUni) durante a graduação, e àqueles que passaram por transplante de medula óssea.

Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Os salários chegam a R$ 23 mil. As vagas estão distribuídas em 21 órgãos diferentes do governo federal.



O edital possui 8 blocos temáticos:



Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias - 727 vagas

Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação - 597 vagas

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas - 530 vagas

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor - 971 vagas

Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - 1.016 vagas

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação - 359 vagas

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública - 1.748 vagas

Bloco 8 - Nível Intermediário - 692 vagas

Cotas

A pasta destinou percentuais específicos para cotas no CPNU: 5% do total de vagas de cada cargo são reservadas a candidatos com deficiência, 20% a candidatos negros, e 30% das vagas na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) são destinadas a candidatos de origem indígena.

Veja o cronograma completo:



Publicação do Edital: 10/1/2024

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024

Aplicação das Provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Dúvidas

O governo possui um canal oficial de atendimento sobre o concurso: concursonacional@gestao.gov.br. O endereço do site oficial é gov.br/gestao/concursonacional