Agência Brasil Vendas e serviços gerais lideram demanda em 2023, aponta levantamento

Vendas, serviços gerais e saúde são alguns dos setores que devem estar em alta quando o assunto é oportunidade de emprego em 2024. Uma pesquisa conduzida pela Vagas, empresa de tecnologia para Recrutamento e Seleção, revelou que, em 2023, essas foram as áreas de cargos mais procurados na plataforma, representando conjuntamente 28,5% das oportunidades publicadas no portal. No período analisado, foram examinados 103.658 anúncios de oportunidades de trabalho entre os dias 01/01 a 17/12 de 2023.

As dez áreas com mais oportunidades representaram 62% das ofertas anunciadas, incluindo atendimento, administrativo, tecnologia e logística supply chain. Esse cenário evidencia uma ampla variedade de profissões em alta, mesmo em meio a um ano desafiador para diversos setores do mercado brasileiro.

"Apesar dos desafios enfrentados no decorrer do ano, o setor de serviços registrou um forte crescimento ao longo dos últimos meses, o que impactou positivamente essas áreas", afirma Luciana Calegari, Especialista em R&S da Vagas. "Com o mercado aquecido, áreas como Saúde e vendas tendem a aumentar fortemente, refletindo uma busca maior das empresas por esses talentos", defende.

Para a especialista, outro destaque é o setor de tecnologia, que enfrentou alguns desafios ao longo de 2023, com várias companhias realizando reestruturações. "Inegavelmente, foi um ano de grandes mudanças para o setor. Apesar disso, a área ainda conseguiu se manter entre as principais que mais registraram demanda, o que mostra a força deste mercado, mesmo em situações de maior instabilidades", afirma.

Tecnologia seguirá em destaque em 2024

Se 2023 representou um desafio para o setor de tecnologia, com uma captação de investimentos abaixo do esperado, há uma expectativa favorável para 2024. Neste ano, espera-se que tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) ganhem ainda mais destaque. Diante desse cenário, é previsto que a área de tecnologia continue a manter algumas das profissões mais procuradas no mercado.

"A IA está impactando fortemente o universo das profissões, com algumas delas ligadas exclusivamente a essa nova tendência, como o engenheiro de prompt, cujas atribuições envolvem, sobretudo, a execução de processos e soluções de inteligência artificial generativa", afirma a executiva.



Profissões que mais devem estar em alta em 2024:

1. Área de Vendas

Vendedor

Consultor Comercial

Gerente de Loja

2. Área de serviços gerais

Operador

Eletricista

Almoxarife

3. Área de saúde

Enfermeira

Técnico de Enfermagem

Médico

4. Área de atendimento

Atendente

Recepcionista

Relacionamento com o Cliente

5. Área administrativa

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo

Analista Administrativo

6. Área de tecnologia

Desenvolvedor/Programador

Suporte de TI

Analista de dados

7. Área de logística e supply chain

Auxiliar de Logística

Analista de Logística

Assistente de Logística

8. Área de manutenção

Mecânico

Técnico em Manutenção

Auxiliar de Manutenção

9. Marketing, comunicação e eventos

Promotor

Analista de Marketing

Analista de Comunicação

10. Recursos humanos

Analista de Recursos Humanos

Assistente de Recursos Humanos

Analista de Recrutamento e Seleção

Desemprego

A taxa de desocupação no Brasil no último trimestre de 2023 foi de 7,5%. É o menor índice desde fevereiro de 2015. Especificamente para trimestres terminados em novembro, o índice é o menor desde 2014, quando alcançou 6,6%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada no final de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No trimestre encerrado em agosto, a taxa estava em 7,8%. Já o indicador do trimestre encerrado em agosto de 2022 era de 8,1%. O resultado foi influenciado pelo número de pessoas ocupadas, estimado em 100,5 milhões, o maior desde que a série histórica foi iniciada, em 2012. O número representa crescimento de 0,9% em 3 meses.

O número de desempregados ficou estável, 8,2 milhões de pessoas. É o menor contingente desde o trimestre encerrado em abril de 2015, quando havia 8,15 milhões de brasileiros procurando trabalho.