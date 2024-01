shutterstock Ministra diz que ‘Enem dos concursos’ ocorrerá a cada dois anos

Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, afirmou que o concurso público unificado, conhecido como ‘Enem dos concursos’ , deve ser realizado a cada dois anos.

“A lógica do concurso público é que tenhamos servidores com a cara do Brasil. Vimos que muitos concursos autorizados eram realizados só em Brasília, e isso limitava a capacidade da população de prestar” afirmou Dweck.

Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Os salários chegam a R$ 23 mil. As vagas estão distribuídas em 21 órgãos diferentes do governo federal. O período de inscrições vai de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Os concorrentes terão a oportunidade de disputar diversas vagas dentro de uma mesma área de atuação , distribuídas em diferentes órgãos federais, com uma única taxa de inscrição.

Para nível médio, a taxa será de R$ 60, e para nível superior, R$ 90. Isenções serão concedidas aos candidatos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), aos que utilizaram o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou o Programa Universidade para Todos (ProUni) durante a graduação, e àqueles que passaram por transplante de medula óssea.

Veja o cronograma completo:



Publicação do Edital: 10/1/2024

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024

Aplicação das Provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Para a seleção dos municípios que terão aplicação de provas, foram considerados a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas. O concurso será dividido por regiões, sendo que a Nordeste deverá ter o maior número de cidades em que serão realizadas as provas (50), seguida por Sudeste (49), Norte (39), Sul (23) e Centro-Oeste (18).

O concurso será realizado em duas etapas. Na primeira, os candidatos enfrentarão provas objetivas com conteúdo comum a todos. Na segunda etapa, haverá exames específicos e dissertativos, divididos por temas relacionados à atuação de cada área governamental.

Para se inscrever, o candidato precisará escolher um dos blocos e indicar a ordem de preferência entre as carreiras disponíveis para o setor.

As inscrições serão feitas pela internet, mas a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o governo tenta parceria com os Correios e com o Banco do Brasil para que as agências sejam utilizadas para que os candidatos possam se inscrever pessoalmente, se desejado.