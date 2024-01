Agência Brasil Governo publica edital do ‘Enem do emprego'

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (10) o edital do pioneiro Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como "Enem do emprego" . A proposta inovadora prevê a realização de provas simultâneas em 220 cidades em todo o Brasil.

São ao todo 6.640 vagas. As inscrições estão programadas para ocorrer entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro. A prova única está agendada para o dia 5 de maio. O governo estima que o concurso atrairá de 2 milhões a 3 milhões de inscritos.

Serão oito blocos temáticos (área de atuação) que os candidatos podem se inscrever:



·Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

·Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

·Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

·Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas)

·Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

·Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

·Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

·Nível Intermediário (692 vagas)

Clique aqui e veja os blocos separados por órgãos, cargos, especialidades e quantidade de vagas.

Realizado em todos os estados e no Distrito Federal em um único dia, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), liderado por Esther Dweck, busca descentralizar a realização de concursos. O objetivo é alcançar candidatos que não têm a capacidade de se deslocar para Brasília ou grandes metrópoles para participarem das provas.

A entrada dos novos servidores resultará em um impacto orçamentário anual de R$ 2 bilhões.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

A taxa de inscrição será de R$ 60 para vagas de nível médio; e de R$ 90 para vagas de nível superior. Estão isentos desse pagamento os candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); aqueles que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); assim como aqueles que realizaram transplante de medula óssea.

Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta na plataforma Gov.br. A conta Gov.br garante a correta identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo. Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital. No momento da inscrição, o candidato fará a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.