FreePik Passei em um concurso público, mas nunca fui chamado; o que fazer?

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) , conhecido como "Enem dos concursos", estipula que, no mínimo, 30% dos futuros servidores a serem efetivados atuarão em Brasília, totalizando 1.997 vagas.

O total de vagas é de 6.640, mas a maioria ainda não tem local de trabalho definido. A alocação só será conhecida no momento da nomeação, podendo os aprovados atuar em diversas cidades do país.

Em órgãos como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), que oferece 502 vagas, a distribuição é ampla, com previsão de lotação em diversos municípios da Amazônia Legal, a critério do órgão. Brasília e Rio de Janeiro também podem receber parte dos servidores.

No caso do IBGE, com 895 vagas, os servidores podem ser destinados a diferentes municípios, de norte a sul do país, com exceção do cargo de Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas, exclusivo para a cidade do Rio de Janeiro.

Distribuição das vagas:

Brasília: 1.997 vagas;

Brasília ou Rio de Janeiro: 264 vagas;

Rio de Janeiro: 45 vagas;

Restante (previsão de três ou mais cidades): 4.334.

As provas estão programadas para 5 de maio, em 220 cidades brasileiras, abrangendo todas as unidades federativas. O exame contará com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de questões dissertativas por área de atuação.

As inscrições ficarão abertas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, com taxa de R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 90,00 para vagas de nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico, beneficiários do Fies, ProUni e doadores de medula óssea terão isenção da taxa.