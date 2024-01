shutterstock CLT

Pensando em mudar de emprego este ano? Segundo levantamento da consultoria de recrutamento Robert Half, 64% das pessoas querem mudar de trabalho neste ano. Pensando nisso, o iG reuniu as principais vagas de emprego abertas no país. Confira:

São Paulo

O Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, apresenta um total de 16.474 vagas de emprego disponíveis. Desse montante, 6.951 oportunidades estão na capital paulista e na Grande São Paulo, enquanto o interior conta com 8.418 postos e o litoral oferece 1.105. Destacam-se, na região metropolitana de SP, as áreas de Campinas, com 3.428 vagas, e Sorocaba, com 1.469.

As regiões do Vale do Paraíba, Araçatuba e São José do Rio Preto também apresentam boas oportunidades, somando 1.001, 980 e 474 vagas, respectivamente. Com um leque diversificado, são aproximadamente 500 profissões em busca de novos colaboradores. As ocupações com maior demanda incluem auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete e servente de obras.

Os números de empregos são atualizados diariamente pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Além das vagas, os PATs oferecem serviços gratuitos, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e a emissão da Carteira de Trabalho. Para obter mais informações, consulte o Portal do Governo de São Paulo, procure o PAT mais próximo ou entre em contato com a prefeitura de seu município.

Distrito Federal

Nesta segunda-feira (15), as agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 269 vagas de emprego. Destaca-se a oferta de uma remuneração de até R$ 4 mil em diversas oportunidades, como quatro vagas para mecânico em Sobradinho, quatro para motorista carreteiro no Guará, e uma vaga para gerente de loja e supermercado em Águas Claras.

Para os interessados na área comercial, há 94 vagas para vendedor, distribuídas em diferentes modalidades. São 50 vagas para trabalho porta a porta no Guará (R$ 1.811), 43 para atuação interna, sendo 28 em Ceilândia (R$ 2.000) e 15 na Asa Sul (R$ 1.420), além de uma vaga para o modo pracista em Santa Maria (R$ 2.500). Adicionalmente, há sete oportunidades para supervisores de vendas, sendo cinco no Guará (R$ 3.087) e dois em Taguatinga (R$ 1.600).

No setor alimentício, empregadores buscam profissionais para atendimento ao público. Em Samambaia Norte, estão disponíveis 20 vagas para cumim com remuneração de R$ 1.800. Na Asa Norte, há demanda por três atendentes de lanchonete e três atendentes de bar, ambas com salário de R$ 1.425. Nessa mesma região, há busca por dois cozinheiros gerais (R$ 1.550) e dois salgadeiros (R$ 1.425).

Para participar dos processos seletivos, é possível cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atrativa ao candidato, o cadastro permanece válido para oportunidades futuras, pois o sistema realiza cruzamento de dados dos concorrentes com o perfil desejado pelas empresas.

Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Outra opção é solicitar atendimento por e-mail através de gcv@setrab.df.gov.br, além de utilizar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Cariacica



A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 576 oportunidades de emprego disponíveis, incluindo 54 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). As vagas abrangem todos os níveis de escolaridade.

Dentre as oportunidades, há posições para pedreiro, frentista, auxiliar de cozinha, atendente de relacionamento, maçariqueiro, operador logístico, vendedor, cozinheiro noturno, motoboy, servente de obras, armador, carpinteiro, auxiliar de pátio, assistente comercial, entre outras.

Pessoas com deficiência encontram oportunidades como auxiliar de logística, auxiliar de operações, motorista, auxiliar de estocagem, auxiliar de serviços gerais, ajudante de cozinha, movimentador de mercadorias, entre outras.

Os interessados podem preencher o formulário fornecido e enviá-lo para o e-mail empregos@cariacica.es.gov.br, indicando no campo de assunto o código da vaga e a função desejada.

RD-Raia Drogasil

A Drogasil e a Droga Raia apresentam 550 oportunidades para farmacêuticos neste início de ano, além de 100 vagas exclusivas para assistente operacional para pessoas com deficiência nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Os interessados podem buscar as vagas no site vagas.com.br, selecionando o estado e cidade desejados.

Grupo Soulan

Com 700 vagas em diversos setores como varejo, atacarejo, logística, indústria e produção, o Grupo Soulan busca profissionais com ensino médio completo e residência próxima às regiões das oportunidades. Detalhes e inscrições podem ser encontrados no link.

Localiza&Co

A Localiza&Co oferece diversas vagas para pessoas com deficiência nas áreas de executivo de vendas, auxiliar administrativo, analista comercial e analista de qualidade. Benefícios incluem vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, previdência privada, assistência médica e odontológica. Interessados podem se inscrever no link.

Assaí Atacadista

Com 500 vagas imediatas, o Assaí Atacadista busca profissionais para compor o time de suas duas novas lojas em construção nas regiões de Cidade Tiradentes (Zona Leste) e Vila Guilherme (Zona Norte) de São Paulo. Funções disponíveis incluem auxiliar de açougue, açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, empacotador e chefe de seção.

Itaú Unibanco

Com mais de 220 vagas na área de tecnologia, o Itaú Unibanco oferece oportunidades nas áreas de engenharia de software, dados e design, com possibilidade de trabalho híbrido. Processos seletivos incluem ações afirmativas para contratação de pessoas pretas e pardas, LGBTQIAP+ e com deficiência. Informações detalhadas podem ser obtidas no link.

Mercado Livre

O Mercado Livre disponibiliza 154 vagas para jovens aprendizes nas áreas de administração e logística em diversas unidades no Brasil. Podem se candidatar jovens entre 16 e 21 anos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio. Inscrições até 15/1 pelo site.

PicPay

Com 100 vagas para diferentes áreas como comunicação, design, produto e desenvolvimento, o PicPay oferece oportunidades para profissionais de diversos níveis. Detalhes e candidaturas estão disponíveis na Central de Vagas do PicPay.

Espro (Ensino Social Profissionalizante)

O Espro prevê a geração de 37 mil oportunidades de emprego em 2024, incluindo 2 mil vagas de estágio e 35 mil vagas de aprendiz para jovens de 14 a 24 anos em todo o Brasil. Informações sobre programas de capacitação e vagas podem ser encontradas no site da entidade.

Luandre

Com mais de 2 mil oportunidades em diversos estados, a Luandre oferece vagas em áreas como vendedor, atendente, operador de Telemarketing, promotor(a) de vendas, entre outras. Candidaturas são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

Serasa Experian

A Serasa Experian tem 40 vagas abertas nas áreas de tecnologia e dados, Vendas, Marketing, Finanças, Jurídico, Produtos e Atendimento. Modalidades de trabalho incluem híbrido, home office e presencial. Interessados podem se candidatar no site .

Contabilizei

Com 70 vagas em diversos perfis e áreas, a Contabilizei oferece oportunidades para profissionais e estagiários em contabilidade, finanças, marketing, tecnologia, comercial, entre outras. Mais informações sobre as vagas estão disponíveis no link.

Digisystem

A Digisystem apresenta mais de 100 vagas na área de tecnologia, incluindo posições como desenvolvedor, arquiteto, engenheiro e administrador de dados. Modalidades de trabalho variam entre remoto, híbrido ou presencial em cidades como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília. Interessados devem se inscrever pelo site.

Mecanizou

Com seis vagas em áreas como tech, operações e e-commerce, a Mecanizou busca profissionais para cargos como senior software engineer, coordenador de logística, e analista de cotação. Currículos podem ser enviados para talentos@mecanizou.com .

Conta Azul

A Conta Azul oferece 14 vagas nas áreas comercial, marketing e suporte, incluindo posições como engenheiro backend sênior, analista de atendimento e senior product marketing. Detalhes e inscrições podem ser encontrados no link.

Intelligenza IT

Com vagas para consultor pré-vendas, consultor SuccessFactors LMS, analista de sucesso de cliente e especialista de conteúdo, a Intelligenza IT convida interessados a conferirem todas as vagas e se inscreverem no link.

Klubi

O Klubi está com vagas abertas para seu time de vendas. Os interessados podem participar do processo seletivo se inscrevendo neste link.

Turbi

A Turbi oferece vagas em formato remoto, híbrido e presencial para cargos como analista de contas a pagar, analista de mídia, engenheiro de software, analista e gerente de CX, psicólogo organizacional e head de operações. Candidaturas podem ser feitas neste link.

V4 Company

Com mais de 380 vagas (presenciais, híbridas e remotas) em várias partes do país, a V4 Company tem oportunidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, entre outros. Interessados podem acessar o site da V4 Company para mais informações.

SysMap

A SysMap Solutions está com mais de 100 vagas abertas em áreas como dados, desenvolvedores Full Stack, Back-end e Front-end, mobile, designers UX e UI, arquitetos de microsserviços, além de diversas opções na área de salesforce. A maioria das vagas é para trabalho remoto, permitindo a candidatura de profissionais de qualquer lugar. Mais informações e candidaturas neste link.

Ease Labs

A Ease Labs oferece sete vagas para atuar na sede da empresa em Belo Horizonte (MG), com posições como supervisor de qualidade, analista fiscal, analista de BI e estagiário. Inscrições podem ser feitas neste link.